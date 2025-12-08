monobank запустил «Базар» в приложении
monobank запустил аналог OLX в своем приложении. Теперь на monomarket клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Находится «Базар» под кнопкой «Маркета», в отдельном разделе. Теперь сервис работает в режиме теста, поэтому клиенты могут опробовать его и поделиться фидбэком.
Фишки monobazar
- Что угодно можно купить частями.
- Все продавцы уже верифицированы через monobank. Поэтому, по словам Гороховского, «мошенничать здесь неудобно, если не сказать, что невозможно».
- Каждый может сделать личную витрину на Базаре и поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям, которые могут подписаться на вас и будут знать, когда у вас появится что-то на продажу.
- ИИ-описание товара. «Наша ИИ-шка заполняет за вас длинное описание товара, а вам нужно лишь сказать о нем несколько слов типа „айфон, 80% батарея, покоцанный экран“. Так, кажется, вы значительно сэкономите время», — рассказывает Гороховский.
- Автоматизация торгов — вы можете предложить цену, а продавец увидит и подумает, согласен ли за столько продать. И диалогов нет.
Особенности покупок
Продавец получит деньги, только если покупатель заберет товар на почте. Если же покупатель посмотрит и останется недоволен товаром, деньги сами вернутся ему, а посылка — отправителю.
Комиссия за любую продажу неизменная — пока тестируемся, до 8 января — всего 0,1%.
«Когда убедимся, что все работает нормально, станет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку», — рассказал Гороховский.
Благотворительность
Банкир также рассказал, что до 8 января клиенты банка могут продать вещь на благотворительность, нажав соответствующий тумблер.
«В таком случае не только ваша сумма задонатится на Хартию, а мы еще добавим столько же от себя», — написал он.
Ранее мы сообщали, что пользователи monobank в этом году совершили рекордное количество покупок частями на Черную пятницу — более 89 тысяч.
