monobank запустил «Базар» в приложении

Финтех и Карты
141
monobank запустил аналог OLX в своем приложении. Теперь на monomarket клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Находится «Базар» под кнопкой «Маркета», в отдельном разделе. Теперь сервис работает в режиме теста, поэтому клиенты могут опробовать его и поделиться фидбэком.

Фишки monobazar

  1. Что угодно можно купить частями.
  2. Все продавцы уже верифицированы через monobank. Поэтому, по словам Гороховского, «мошенничать здесь неудобно, если не сказать, что невозможно».
  3. Каждый может сделать личную витрину на Базаре и поделиться ею в своих соцсетях или отправить друзьям, которые могут подписаться на вас и будут знать, когда у вас появится что-то на продажу.
  4. ИИ-описание товара. «Наша ИИ-шка заполняет за вас длинное описание товара, а вам нужно лишь сказать о нем несколько слов типа „айфон, 80% батарея, покоцанный экран“. Так, кажется, вы значительно сэкономите время», — рассказывает Гороховский.
  5. Автоматизация торгов — вы можете предложить цену, а продавец увидит и подумает, согласен ли за столько продать. И диалогов нет.

Особенности покупок

Продавец получит деньги, только если покупатель заберет товар на почте. Если же покупатель посмотрит и останется недоволен товаром, деньги сами вернутся ему, а посылка — отправителю.
Комиссия за любую продажу неизменная — пока тестируемся, до 8 января — всего 0,1%.
«Когда убедимся, что все работает нормально, станет 1,9%. А при покупке оплачиваете дополнительно только доставку», — рассказал Гороховский.
Благотворительность

Банкир также рассказал, что до 8 января клиенты банка могут продать вещь на благотворительность, нажав соответствующий тумблер.
«В таком случае не только ваша сумма задонатится на Хартию, а мы еще добавим столько же от себя», — написал он.
Ранее мы сообщали, что пользователи monobank в этом году совершили рекордное количество покупок частями на Черную пятницу — более 89 тысяч.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
