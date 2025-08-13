Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео)

Финтех и Карты
17
Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео)
Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео)
Сеть Domino’s приступила к испытанию нового формата доставки, привлекая роботов-собак Boston Dynamics.
Заказы доставляют непосредственно по геолокации клиента — даже на расстеленное полотенце или коврик — с максимальной точностью и обходом препятствий, пишет ua.news.
Технология позволяет сократить участие человеческих курьеров, оптимизировать затраты и ускорить обслуживание.
После доставки робот остается рядом с клиентом, чтобы отпугнуть птиц, которые могут украсть еду, что особенно актуально в прибрежных регионах.
Этот подход является частью стратегии Domino по автоматизации и внедрению передовых технологий. В случае успешного тестирования, компания планирует масштабировать проект на другие регионы.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems