Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео) — Finance.ua

Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео)
Сеть Domino’s приступила к испытанию нового формата доставки, привлекая роботов-собак Boston Dynamics.
Заказы доставляют непосредственно по геолокации клиента — даже на расстеленное полотенце или коврик — с максимальной точностью и обходом препятствий, пишет ua.news.
Технология позволяет сократить участие человеческих курьеров, оптимизировать затраты и ускорить обслуживание.
После доставки робот остается рядом с клиентом, чтобы отпугнуть птиц, которые могут украсть еду, что особенно актуально в прибрежных регионах.
Этот подход является частью стратегии Domino по автоматизации и внедрению передовых технологий. В случае успешного тестирования, компания планирует масштабировать проект на другие регионы.
