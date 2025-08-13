Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео) — Finance.ua

Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео) 13.08.2025, 01:54 — Финтех и Карты

Роботы-собаки от Boston Dynamics будут доставлять пиццу (видео)

Сеть Domino’s приступила к испытанию нового формата доставки, привлекая роботов-собак Boston Dynamics.

Заказы доставляют непосредственно по геолокации клиента — даже на расстеленное полотенце или коврик — с максимальной точностью и обходом препятствий, пишет ua.news

Технология позволяет сократить участие человеческих курьеров, оптимизировать затраты и ускорить обслуживание.

После доставки робот остается рядом с клиентом, чтобы отпугнуть птиц, которые могут украсть еду, что особенно актуально в прибрежных регионах.

Этот подход является частью стратегии Domino по автоматизации и внедрению передовых технологий. В случае успешного тестирования, компания планирует масштабировать проект на другие регионы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.