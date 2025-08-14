В Украине начали вводить открытый банкинг. Что будет с банковской тайной — Finance.ua

В Украине начали вводить открытый банкинг. Что будет с банковской тайной Сегодня 19:01 — Финтех и Карты

В Украине начали вводить открытый банкинг. Что будет с банковской тайной

С 1 августа в Украине начали внедрять концепцию открытого банкинга. Нововведение позволяет банкам и финансовым учреждениям предоставлять информацию о счетах пользователей третьей стороне.

Финансовые учреждения будут предоставлять информацию о счетах клиентов исключительно с согласия последних. Украинцы смогут самостоятельно выбирать, какие данные сообщать третьей стороне и срок действия согласия на распространение информации.

Но многих украинцев волнует этот вопрос, останется ли банковская тайна и безопасна ли технология.

Как уверяет налоговый консультант Михаил Смокович, беспокоиться нет причин.

По его словам, информация о состоянии счета не будет передаваться в государственные органы. Пользоваться данными смогут только финансовые компании и сервисы, которые предварительно получат разрешение от клиента.

«Сама банковская информация остается в рамках управления НБУ, в пределах финансовых учреждений в системе НБУ. Информация не идет ни в какие государственные органы. Банковская тайна остается, ее не устраняют», — рассказал Смокович.

Нацбанк и финансовые учреждения обращают внимание на то, что безопасность пользователей будет в приоритете. Банки обещают соблюдать все требования регулятора.

Технология будет безопасной для всех участников процесса благодаря следующим аспектам:

обмен данными происходит через специализированные API (программные интерфейсы) с высоким уровнем шифрования;

использование современных протоколов аутентификации;

обмен данными доступен только для лицензированных учреждений, отвечающих стандартам безопасности;

передача данных о счетах производится только с согласия пользователя;

третья сторона получает только информацию о счетах, а не доступ к средствам.

«Чтобы предоставить третьим сторонам доступ к своим данным, пользователь должен предоставить на это соответствующее согласие — непосредственно банку или финансовому учреждению, ведущему его счет. При таком согласии будет действовать усиленная (двухфакторная) аутентификация. Ведь финучреждение должно убедиться, что согласие дает именно владелец этого счета. Предоставлять ее нужно будет каждый раз во время совершения сделок в рамках открытого банкинга», ― сообщили в Нацбанке.

Напомним, в Минфине считают , что в Украине придется раскрыть банковскую тайну. Украина должна прийти к раскрытию банковской тайны, поскольку это предусмотрено национальной стратегией доходов.

