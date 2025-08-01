С 1 августа в Украине действует открытый банкинг: в Нацбанке объяснили, что это значит для пользователей — Finance.ua

С 1 августа в Украине действует открытый банкинг: в Нацбанке объяснили, что это значит для пользователей Сегодня 16:33 — Личные финансы

С 1 августа в Украине действует открытый банкинг: в Нацбанке объяснили, что это значит для пользователей

В Украине с 1 августа был запущен открытый банкинг. Это система обмена данными между поставщиками платежных услуг, в том числе банками, и третьими сторонами.

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг — это структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг (банками и небанковскими финучреждениями), которые ведут счета пользователей, и третьими сторонами. Такой обмен происходит через специальные интерфейсы (API) и только с согласия пользователя.

Что изменилось с 1 августа

С этой даты вводятся нормы закона, обязывающие банки и небанковские учреждения открыть API к своим системам. Это позволит третьим сторонам предоставлять новые платежные услуги.

Пока открытый банкинг будет работать для счетов физических лиц. Позже система охватит ФЛП и юридических лиц, что позволит, в частности, упростить бухгалтерский учет или автоматизировать управление финансами.

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Но полноценный запуск системы будет постепенным — все компании, желающие работать в рамках открытого банкинга, должны пройти авторизацию в Национальном банке. Банкам также нужно пройти сложный технический процесс открытия API.

Безопасен ли обмен данными

Чтобы предоставить третьим сторонам доступ к своим данным, пользователь должен предоставить на это соответствующее согласие — непосредственно банку или финансовому учреждению, которое ведет его счет. При таком согласии будет действовать усиленная (двухфакторная) аутентификация.

«Согласовать надо будет каждый раз во время совершения операций в рамках открытого банкинга», — рассказал замглавы НБУ.

Также все компании, желающие получить доступ к финансовым данным, должны быть авторизованы НБУ. Информацию о них можно проверить в Реестре платежной инфраструктуры.

«Третьи стороны не будут иметь доступ к средствам клиентов, а только к определенной информации, необходимой для предоставления услуги. Во время авторизации в НБУ новые игроки должны доказать, что они готовы и способны выполнять требования по управлению рисками, кибербезопасности, защите персональных данных. Национальный банк будет проверять эту информацию», — подчеркнул Шабан, добавив, что ей можно доверять.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины в рамках введения открытого банкинга утвердил Положение об открытом банкинге в Украине;

внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов;

кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.



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