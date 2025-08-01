С 1 августа в Украине действует открытый банкинг: в Нацбанке объяснили, что это значит для пользователей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 августа в Украине действует открытый банкинг: в Нацбанке объяснили, что это значит для пользователей

Личные финансы
205
С 1 августа в Украине действует открытый банкинг: в Нацбанке объяснили, что это значит для пользователей
С 1 августа в Украине действует открытый банкинг: в Нацбанке объяснили, что это значит для пользователей
В Украине с 1 августа был запущен открытый банкинг. Это система обмена данными между поставщиками платежных услуг, в том числе банками, и третьими сторонами.
Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг — это структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг (банками и небанковскими финучреждениями), которые ведут счета пользователей, и третьими сторонами. Такой обмен происходит через специальные интерфейсы (API) и только с согласия пользователя.

Что изменилось с 1 августа

С этой даты вводятся нормы закона, обязывающие банки и небанковские учреждения открыть API к своим системам. Это позволит третьим сторонам предоставлять новые платежные услуги.
Пока открытый банкинг будет работать для счетов физических лиц. Позже система охватит ФЛП и юридических лиц, что позволит, в частности, упростить бухгалтерский учет или автоматизировать управление финансами.
Читайте также
Но полноценный запуск системы будет постепенным — все компании, желающие работать в рамках открытого банкинга, должны пройти авторизацию в Национальном банке. Банкам также нужно пройти сложный технический процесс открытия API.

Безопасен ли обмен данными

Чтобы предоставить третьим сторонам доступ к своим данным, пользователь должен предоставить на это соответствующее согласие — непосредственно банку или финансовому учреждению, которое ведет его счет. При таком согласии будет действовать усиленная (двухфакторная) аутентификация.
«Согласовать надо будет каждый раз во время совершения операций в рамках открытого банкинга», — рассказал замглавы НБУ.

Читайте также: Заблокировали счет в банке? Подсказки, которые помогут снять арест

Также все компании, желающие получить доступ к финансовым данным, должны быть авторизованы НБУ. Информацию о них можно проверить в Реестре платежной инфраструктуры.
«Третьи стороны не будут иметь доступ к средствам клиентов, а только к определенной информации, необходимой для предоставления услуги. Во время авторизации в НБУ новые игроки должны доказать, что они готовы и способны выполнять требования по управлению рисками, кибербезопасности, защите персональных данных. Национальный банк будет проверять эту информацию», — подчеркнул Шабан, добавив, что ей можно доверять.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины в рамках введения открытого банкинга утвердил Положение об открытом банкинге в Украине;
  • внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов;
  • кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems