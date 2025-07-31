Затверджено Положення про відкритий банкінг в Україні (терміни) — Finance.ua

Затверджено Положення про відкритий банкінг в Україні (терміни) Сьогодні 15:30 — Валюта

Затверджено Положення про відкритий банкінг в Україні (терміни)

Національний банк України в межах упровадження відкритого банкінгу затвердив Положення про відкритий банкінг в Україні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Що таке відкритий банкінг

Відкритий банкінг передбачає безпечний та структурований обмін даними між надавачами платіжних послуг через спеціалізовані інтерфейси (АРІ), які передаються виключно за згодою користувача з метою отримання відомостей з рахунку користувача (баланс, історія операцій) та ініціювання платіжної операції.

Упровадження відкритого банкінгу в Україні сприятиме розвитку фінтеху, упровадженню інновацій у платіжній сфері, посиленню конкуренції та, як наслідок, поліпшенню якості наявних і створенню нових платіжних послуг та продуктів. Крім того, це забезпечить виконання вимог в частині приєднання України до SEPA та вступу до Європейського Союзу.

Суб’єктами відкритого банкінгу є:

надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP): банки та небанківські надавачі платіжних послуг, у яких відкрито рахунки користувачів. Забезпечують стороннім надавачам платіжних послуг (PISP / AISP) доступ до рахунків користувачів через спеціалізовані інтерфейси (АРІ);

сторонні надавачі платіжних послуг (PISP / AISP): банки та інші надавачі платіжних послуг, що отримали авторизацію на надання нефінансових платіжних послуг у Національному банку України. Надають нефінансові платіжні послуги користувачам;

користувачі: фізичні та юридичні особи. Надають надавачу платіжних послуг з обслуговування рахунку (ASPSP) згоду на доступ сторонніх надавачів платіжних послуг (PISP / AISP) до свого рахунку з метою отримання нефінансових послуг;

технологічні оператори платіжних послуг: юридичні особи, що отримали право на надання операційних, інформаційних та інших технологічних послуг у межах відкритого банкінгу. За потреби надавачі платіжних послуг можуть залучати технологічних операторів для забезпечення електронної взаємодії у відкритому банкінгу та обміну даними через спеціалізовані інтерфейси (API).

Норми Положення поширюватимуться на відносини, що виникають між суб’єктами відкритого банкінгу під час доступу до рахунків користувачів сторонніми надавачами платіжних послуг (PISP / AISP) та під час надання користувачам нефінансових платіжних послуг.

Положення визначає:

порядок та умови надання стороннім надавачам платіжних послуг (PISP / AISP) доступу до рахунків користувачів, відкритих у надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP);

принципи взаємодії суб’єктів відкритого банкінгу;

умови надання нефінансових платіжних послуг користувачам;

порядок надання та відкликання згоди користувача;

принципи використання та класифікацію спеціалізованих інтерфейсів (API), які використовуються у відкритому банкінгу.

з 1 серпня 2025 року. Положення про відкритий банкінг в Україні затверджене постановою Правління Національного банку України від 25 липня 2025 року № 80 , що набирає чинності

Терміни

Упродовж 5 місяців від зазначеної дати надавачі платіжних послуг з обслуговування рахунків (ASPSP) повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення.

Також Національний банк України визначив порядок здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг.

Відповідні зміни до нормативно-правових актів Національного банку щодо нагляду на платіжному ринку стосуються небанківських надавачів платіжних послуг із надання відомостей із рахунків та з ініціювання платіжних операцій і врегульовують питання:

здійснення нагляду за надавачами нефінансових платіжних послуг у формі безвиїзного нагляду та виїзних перевірок;

застосування до надавачів нефінансових платіжних послуг заходів впливу за порушення вимог законодавства у вигляді: письмового застереження;накладення штрафу;тимчасової, до усунення порушення, заборони надання однієї або більше платіжних послуг;тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади;виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

письмового застереження;

накладення штрафу;

тимчасової, до усунення порушення, заборони надання однієї або більше платіжних послуг;

тимчасового, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади;

виключення з Реєстру платіжної інфраструктури.

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