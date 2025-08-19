Корейские ученые разрабатывают новый аккумулятор, который будет иметь рекордную плотность энергии — Finance.ua

Корейские ученые разрабатывают новый аккумулятор, который будет иметь рекордную плотность энергии Сегодня 22:30 — Финтех и Карты

Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии и Университета Соган разработали новую технологию аккумуляторов, которая демонстрирует более высокую плотность энергии и более длительный срок службы по сравнению с современными образцами. Об этом пишет NotebookCheck со ссылкой на научный журнал Advanced Science.

Ключевым элементом инновации является структура взаимосвязанного электрод-электролита (IEE), где компоненты электрода и электролита соединены между собой на молекулярном уровне. Такой подход устраняет проблему деградации, которая возникает во время циклов зарядки и разрядки в традиционных литий-ионных батареях.

В лабораторных условиях прототипы с IEE-структурой достигли гравиметрической плотности энергии 403,7 Втч/кг и объемной плотности 1300 Втч/л. Для сравнения, автомобильная батарея Tesla 4680 имеет соответственно 241 Втч/кг и 643 Втч/л.

Ключевое преимущество структуры IEE — ее совместимость с кремниевыми анодами. Кремний способен накапливать в десять раз больше лития, чем графит, но его объем сильно меняется во время зарядки, что сокращает срок службы. Твердое соединение в IEE стабилизирует анод и снижает механическое напряжение, делая кремний более подходящим для практического использования.

Несмотря на высокие показатели эффективности, технология пока существует только в рамках лабораторных экспериментов. Ее масштабирование требует новых методов обработки материалов, что затрудняет переход к промышленному производству. Ожидается, что для адаптации к серийному выпуску понадобится несколько лет дополнительных исследований и разработок.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.