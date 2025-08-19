Корейские ученые разрабатывают новый аккумулятор, который будет иметь рекордную плотность энергии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Корейские ученые разрабатывают новый аккумулятор, который будет иметь рекордную плотность энергии

Финтех и Карты
16
Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии и Университета Соган разработали новую технологию аккумуляторов, которая демонстрирует более высокую плотность энергии и более длительный срок службы по сравнению с современными образцами. Об этом пишет NotebookCheck со ссылкой на научный журнал Advanced Science.
Ключевым элементом инновации является структура взаимосвязанного электрод-электролита (IEE), где компоненты электрода и электролита соединены между собой на молекулярном уровне. Такой подход устраняет проблему деградации, которая возникает во время циклов зарядки и разрядки в традиционных литий-ионных батареях.
В лабораторных условиях прототипы с IEE-структурой достигли гравиметрической плотности энергии 403,7 Втч/кг и объемной плотности 1300 Втч/л. Для сравнения, автомобильная батарея Tesla 4680 имеет соответственно 241 Втч/кг и 643 Втч/л.
Ключевое преимущество структуры IEE — ее совместимость с кремниевыми анодами. Кремний способен накапливать в десять раз больше лития, чем графит, но его объем сильно меняется во время зарядки, что сокращает срок службы. Твердое соединение в IEE стабилизирует анод и снижает механическое напряжение, делая кремний более подходящим для практического использования.
Несмотря на высокие показатели эффективности, технология пока существует только в рамках лабораторных экспериментов. Ее масштабирование требует новых методов обработки материалов, что затрудняет переход к промышленному производству. Ожидается, что для адаптации к серийному выпуску понадобится несколько лет дополнительных исследований и разработок.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems