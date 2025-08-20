Инфографики изменений: сколько банковских карт выпущено за время независимости — Finance.ua

Инфографики изменений: сколько банковских карт выпущено за время независимости Сегодня 14:50 — Финтех и Карты

Цикл интересных инфографик о нашей стране от Finance.ua.

Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости Украины. Редакция Finance.ua решила через факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года.

Каждый день в течение недели мы будем публиковать «Инфографики изменений», в которых вы сможете увидеть самые интересные цифры и тенденции последних 34 лет в Украине. Напомним, что в понедельник мы писали о том, сколько жилья построили в Украине за время независимости.

Сегодня делимся с вами данными о том, сколько банковских карт имели украинцы в разные годы.

более 40% всех эмитированных карт. Кроме того, подытожили статистику самых популярных банков по картам, если принимать во внимание последние годы. Неизменным лидером остается ПриватБанк — у неговсех эмитированных карт.

Также стабильную популярность сохраняет Ощадбанк — почти 15% карт. С 2017 года в тройку лидеров стремительно ворвался Universal Bank ( monobank ).

