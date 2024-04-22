НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 13 компаний — Finance.ua

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 13 компаний Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 13 компаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.

Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Кто попал в список

НКЦБФР напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,

лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе « Защита прав инвесторов ».

Справка Finance.ua:

скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;

Проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;

вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.

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