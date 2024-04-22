НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 13 компаний — Finance.ua

НКЦБФР включила в список ненадежных инвестпроектов еще 13 компаний
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Кто попал в список
- OT Platform
- Strifor LTD
- MTrading
- Danwell
- Startrader
- Libertex
- Fondexx
- IFC Markets
- Gann Market
- Bluestone Mining
- Eternity Prime Limited
- Blueskyminer
- ARK Mining
- BTC Mining
НКЦБФР напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Справка Finance.ua:
- скам-проект — это мошеннический инвестиционный проект. Он может быть фальшивым с самого начала или стать таковым в процессе;
- Проект можно назвать обычной финансовой пирамидой, так как он существует благодаря средствам инвесторов. Если таковых нет, то проект закрывается, то есть превращается в скам;
- вкладчикам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при выборе проекта для инвестирования.
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