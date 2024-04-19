Oracle инвестирует более $8 миллиардов в Японии на фоне увеличения спроса на ИИ — Finance.ua

Oracle инвестирует более $8 миллиардов в Японии на фоне увеличения спроса на ИИ
Американская технологическая компания Oracle инвестирует более 8 млрд долл. в Японии в течение следующих 10 лет, чтобы удовлетворить растущий спрос на ІТ-услуги.
Об этом сообщает NHK.
В компании заявили, что, среди прочего, расширят операции своих центров обработки данных, увеличат объем предоставления облачных услуг и наймут больше инженеров.
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Этот шаг происходит на фоне роста внедрения искусственного интеллекта и спроса на центры обработки данных.
Клиенты все чаще хотят обрабатывать данные и управлять ими внутри страны, не передавая их за рубеж.
Ранее Amazon Web Services объявила об инвестициях в страну в размере около 14,7 млрд долларов за пять лет до 2027 года.
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