Oracle сократил несколько сотен сотрудников — WSJ 13.08.2022, 00:13 — Фондовый рынок

Oracle сократил несколько сотен сотрудников — WSJ

Американская корпорация Oracle, один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, на прошлой неделе сократила несколько сотен сотрудников.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Oracle предоставляет приоритет своим ИТ-услугам в сфере здравоохранения и облачному бизнесу.

Источники газеты рассказывают, что сокращение преимущественно отразилось на персонале группы рекламы и обслуживания клиентов Oracle. Компания продает сервисы, помогающие анализировать данные о клиентах и настраивать таргетированную рекламу.

«Сокращение рабочих мест в Oracle произошло в тот момент, когда компания уделяет все больше внимания облачным службам здравоохранения после того, как недавно получила одобрение регуляторов на покупку компании Cerner Corp., специализирующейся на электронных медицинских картах, за 28,3 млрд долл. Компания, базирующаяся в Остине, штат Техас, является последней в растущем количестве технологических компаний, которые занимаются рядом видов деятельности, направленных на замедление найма или сокращение персонала», — пишет WSJ.

В прошлом месяце корпорация Microsoft заявила, что сократит менее 1% от общего числа сотрудников, насчитывающего около 181 000 сотрудников.

Кадровые изменения произошли, поскольку многие технологические компании закончили период бурного роста, который стимулировал наем.

Сундар Пичаи, генеральный директор материнской компании Google Alphabet Inc., сказал на прошлой неделе, что экономическое замедление позволило внести необходимые коррективы в бизнес, которые трудно реализовать, когда бизнес расширяется.

По словам уволенных сотрудников, сотрудникам Oracle сообщили, что их увольняют из-за реструктуризации в 2023 финансовом году и перегруппировки.

Oracle, как и некоторые другие технологические компании, не приостанавливает наем полностью, но более избирательно подбирает персонал.

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Економічна Правда По материалам:

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