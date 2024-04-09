McDonald’s в этом году планирует инвестировать в сеть около 1 млрд грн и открыть шесть ресторанов — Finance.ua
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McDonald’s в этом году планирует инвестировать в сеть около 1 млрд грн и открыть шесть ресторанов

Фондовый рынок
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McDonald’s в этом году планирует инвестировать в сеть около 1 млрд грн и открыть шесть ресторанов
McDonald’s в этом году планирует инвестировать в сеть около 1 млрд грн и открыть шесть ресторанов
McDonald’s намерена открыть около шести ресторанов в Украине в 2024 году. В настоящее время сеть насчитывает уже 101 заведение.
Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила гендиректор компании на рынках Украины, Чехии и Словакии Юлия Бадритдинова.
«План на 2024 год подобен 2023-му, следовательно, сумма инвестиций будет около 1 млрд грн. Возможно, чуть меньше, потому что в планах — открытие около шести ресторанов», — сказала она.
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По словам гендиректора, сейчас сложно точно сказать, какое количество заведений откроется и соответственно какой будет сумма инвестиций.
В прошлом году компания открыла 10 новых ресторанов.
Бадритдинова также отметила, что компания не планировала столь быстро развивать формат ресторанов на трассах, поскольку еще есть потенциал открываться в городах, где она уже присутствует.
«В том же Житомире мы можем открыть еще пять ресторанов», — добавила она.
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Также после открытия ресторана в Яремче McDonald’s планирует больше внимания обращать на этот регион, как и другие туристические места в целом.
Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в рф. Компания объяснила, что это из соображений безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже украинский МИД.
В конце концов McDonald’s возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны с сентября 2022 года. В 2023-м компания начала открывать свои рестораны недалеко от крупных автотрасс Украины. Общая площадь таких заведений составила более 1500 кв. м.
По материалам:
Forbes.ua
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