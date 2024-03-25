McDonald’s закрывается на Шри-Ланке — Finance.ua
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McDonald’s закрывается на Шри-Ланке

Фондовый рынок
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Из-за расторжения соглашения с местным партнером McDonald's закрывает все 12 своих ресторанов на островном государстве Шри-Ланка в Индийском океане.
Об этом сообщает Reuters.
«Материнская компания решила расторгнуть соглашение с франчайзером из-за стандартных проблем», — сказал Санат Виджевардан, адвокат McDonald's.
Соглашение было разорвано еще в среду, но рестораны работали еще несколько дней.
СМИ сообщили, что McDonald's подал в суд на Abans из-за обвинений в плохой гигиене.
На своем вебсайте компания Abans сообщает, что впервые начала сотрудничать с McDonald's в 1998 году.
Адвокат компании также сообщил, что компания может вернуться на остров с новым франчайзером.
По материалам:
Економічна Правда
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