McDonald’s закрывается на Шри-Ланке — Finance.ua

McDonald’s закрывается на Шри-Ланке Сегодня 18:16 — Фондовый рынок

Из-за расторжения соглашения с местным партнером McDonald's закрывает все 12 своих ресторанов на островном государстве Шри-Ланка в Индийском океане.

Об этом сообщает Reuters.

«Материнская компания решила расторгнуть соглашение с франчайзером из-за стандартных проблем», — сказал Санат Виджевардан, адвокат McDonald's.

Соглашение было разорвано еще в среду, но рестораны работали еще несколько дней.

СМИ сообщили, что McDonald's подал в суд на Abans из-за обвинений в плохой гигиене.

На своем вебсайте компания Abans сообщает, что впервые начала сотрудничать с McDonald's в 1998 году.

Адвокат компании также сообщил, что компания может вернуться на остров с новым франчайзером.

Економічна Правда По материалам:

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