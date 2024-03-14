Выручка McDonald’s в Украине в 2023 году выросла почти в 4 раза — до 12,9 млрд грн Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Выручка McDonald’s в Украине в 2023 году выросла почти в 4 раза — до 12,9 млрд грн

За прошлый год выручка сети ресторанов McDonald’s в Украине выросла на 296,8%, до 12,9 млрд грн, следует из данных YouControl. Сеть в Украине насчитывает более 100 заведений питания.

Об этом пишет Forbes.ua.

За 2023 год выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше, чем в 2022 году (3,2 млрд грн).

Прибыль McDonald’s в Украине достигла 1,2 млрд грн. В то время как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.

Читайте также McDonald’s зафиксировал падение продаж впервые за 4 года

Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф. Компания объяснила, что это из соображений безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже украинский МИД.

В конце концов, McDonald’s возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны с сентября 2022 года. В 2023-м компания начала открывать свои рестораны недалеко от крупных автотрасс Украины. Общая площадь таких заведений составляла более 1500 кв. м.

По состоянию на март 2024 года сеть McDonald’s в Украине насчитывает более 100 ресторанов в 24 городах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.