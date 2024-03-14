Выручка McDonald’s в Украине в 2023 году выросла почти в 4 раза — до 12,9 млрд грн — Finance.ua
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Выручка McDonald’s в Украине в 2023 году выросла почти в 4 раза — до 12,9 млрд грн

Фондовый рынок
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Выручка McDonald’s в Украине в 2023 году выросла почти в 4 раза — до 12,9 млрд грн
Выручка McDonald’s в Украине в 2023 году выросла почти в 4 раза — до 12,9 млрд грн
За прошлый год выручка сети ресторанов McDonald’s в Украине выросла на 296,8%, до 12,9 млрд грн, следует из данных YouControl. Сеть в Украине насчитывает более 100 заведений питания.
Об этом пишет Forbes.ua.
За 2023 год выручка предприятия с иностранными инвестициями «Макдональдс Юкрейн ЛТД» выросла до 12,9 млрд грн. Это на 296,8% больше, чем в 2022 году (3,2 млрд грн).
Прибыль McDonald’s в Украине достигла 1,2 млрд грн. В то время как 2022 год компания закончила с убытком 2 млрд грн.
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Напомним, McDonald’s закрыл все свои заведения в Украине 24 февраля после начала полномасштабного вторжения рф. Компания объяснила, что это из соображений безопасности. К переговорам об открытии ресторанов присоединился даже украинский МИД.
В конце концов, McDonald’s возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны с сентября 2022 года. В 2023-м компания начала открывать свои рестораны недалеко от крупных автотрасс Украины. Общая площадь таких заведений составляла более 1500 кв. м.
По состоянию на март 2024 года сеть McDonald’s в Украине насчитывает более 100 ресторанов в 24 городах.
По материалам:
Forbes.ua
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