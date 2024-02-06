McDonald’s зафиксировал падение продаж впервые за 4 года — Finance.ua

McDonald’s зафиксировал падение продаж впервые за 4 года Сегодня 10:15 — Фондовый рынок

McDonald’s зафиксировал падение продаж впервые за 4 года

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отчиталась о квартальных продажах. Впервые за четыре года компания зафиксировала падение продаж. На это повлияла война на Ближнем Востоке, а также понижение выручки в Китае и Индии.

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что ресторан является одним из нескольких западных брендов, пострадавших от бойкота из-за вероятной произраильской позиции в конфликте на Ближнем Востоке.

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Менеджер клиентского портфеля Zacks Investment Management, владеющего акциями McDonald’s, Брайан Малберри заявил, что влияние войны на стабильность доходов будет для компании наибольшей обеспокоенностью. Это проблема, которая будет оставаться актуальной в течение одного или двух кварталов.

Как сократились продажи

Объем продаж McDonald’s на зарубежных лицензионных рынках сократился до 0,7% за последний квартал по сравнению с ростом 5,5% в четвертом квартале 2022 года.

Кроме стран Ближнего Востока, сокращение продаж было в Индии и Китае.

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В США в октябре трафик в американских ресторанах McDonald’s снизился на 13%. В ноябре и декабре он снизился на 4,4% и 4,9% соответственно.

Продажи в США выросли на 4,3% в четвертом квартале, что не превышает прогнозируемый рост на 4,4%.

На фоне новостей, акции McDonald’s снизились с $298 до $286.

Напомним, в ноябре прошлого года сообщалось , что чистая прибыль McDonald’s за третий квартал выросла на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,3 миллиарда долларов, продажи во всех ресторанах мира выросли на 14% - до 6,69 миллиарда долларов.

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