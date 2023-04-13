McDonald's в Украине получил 2 млрд грн убытков в 2022 году — Finance.ua

McDonald's в Украине получил 2 млрд грн убытков в 2022 году Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

McDonald's в Украине получил 2 млрд грн убытков в 2022 году

Крупнейшая сеть фастфудов в Украине «МакДональдс Юкрейн Лтд» получила 2,042 млрд грн чистого убытка по итогам 2022 года. Это примерно 17,7 млн недопроданных бигмаков или 48,6 млн порций картофеля фри.

Об этом пишет The Page со ссылкой на данные Госстата.

В 2021 году компания получила прибыль в 1,011 млрд грн.

Обороты McDonald’s в Украине в прошлом году составили 30,4 млрд грн.

Напомним, все рестораны сети закрылись 24 февраля 2022 года с началом полномасштабного вторжения. Первые фаст-фуды McDonald’s вернулись к работе 20 сентября прошлого года в Киеве. Долгожданные бигмаки уже можно купить у большинства ресторанов сети на западе и в центре страны. С конца марта 2023 года McDonald’s возобновил работу 5 ресторанов в Одессе. В Днепре рестораны планируют открыть в конце апреля.

В 2023 году McDonald’s стал вторым самым дорогим ресторанным брендом в мире с $36,9 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The page По материалам:

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