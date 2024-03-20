ЄІБ розглядає можливість виділення «Укргідроенерго» кредиту в €100 млн — Finance.ua

ЄІБ розглядає можливість виділення «Укргідроенерго» кредиту в €100 млн Сьогодні 15:26 — Кредит&Депозит

Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення кредиту у розмірі приблизно 100 млн євро на підтримку гідроенергетики України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

«19 березня під час зустрічі з президенткою Європейською інвестиційного банку Надією Кальвіно було підписано меморандум між банком та „Укргідроенерго“. Гідроенергетика України через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей. Завдяки зусиллям уряду та партнерів, понад 1,5 тис. МВт вже відновлено. Відновлення триває і прискориться», — написав він.

При цьому енергогенеруюча компанія «Укргідроенерго» повідомила, що у меморандумі визначені наміри компанії та банку у сприянні реалізації проєкту «Відновлення обладнання для підвищення експлуатаційної стійкості та надійності гідроелектростанцій».

«Проєкт спрямований на надання підтримки ліквідності та стабільності роботи „Укргідроенерго“. Наразі розглядається можливість виділення кредиту у розмірі приблизно 100 млн євро, який зараз на розгляді у ЄІБ. Сторони співпрацюватимуть у сфері технічного переоснащення трьох гідроелектростанцій, шляхом заміни гідротехнічного та гідросилового обладнання на Канівській, Кременчуцькій та Дніпровській ГЕС», — йдеться в повідомленні.

ЄБРР та Італія нададуть «Укргідроенерго» кредити на 200 млн євро на відновлення гідроелектростанцій.

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