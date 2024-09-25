НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, — МИД Болгарии — Finance.ua
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НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, — МИД Болгарии

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НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, — МИД Болгарии
НАТО будет в безопасности, когда Украина станет его полноправным членом, — МИД Болгарии
Все страны-члены Североатлантического альянса будут действительно в безопасности тогда, когда Украина станет полноправным членом НАТО.
Об этом заявил глава МИД Болгарии Иван Кондов.
Кондов принял участие в трансатлантическом ужине, организованном госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
На встрече с коллегами Кондов отметил ключевую роль НАТО в обеспечении безопасности в свете современных вызовов, отметив, что страны-члены Альянса станут по-настоящему безопасными, когда Украина вступит в НАТО.
Он также указал на важность укрепления восточного фланга НАТО и безопасности в Черноморском регионе, отметив усилия Болгарии в этом направлении.

Вступление Украины в НАТО

75-й юбилейный саммит НАТО, прошедший в начале июля 2024 года в США, стал знаковым событием, продемонстрировавшим единство Альянса в условиях беспрецедентных вызовов глобальной безопасности. Впервые за много лет НАТО столкнулась с непосредственной угрозой на своих восточных границах, что требовало принятия решительных мер.
Среди ключевых решений саммита можно выделить усиление военного присутствия в регионе Черного моря, назначение специального представителя в Киеве и создание долгосрочной платформы для поддержки Украины.
По материалам:
РБК-Україна
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