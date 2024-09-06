Украина в 2025 году получит от НАТО военную помощь на €40 миллиардов — Столтенберг Сегодня 15:20 — Казна и Политика

Украина в 2025 году получит от НАТО военную помощь на €40 миллиардов — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО предоставлять Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.

Об этом Столтенберг заявил в Осло во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре.

«В ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение обеспечить поддержку Украины на длительный период… Союзники по НАТО приняли минимальный базовый показатель в 40 миллиардов евро военной помощи для Украины на следующий год, чтобы обеспечить такую ​​помощь на длительное время и убедиться, что Украина может защищать себя», — сказал руководитель Альянса.

Он напомнил, что во время Вашингтонского саммита НАТО в июле этого года Североатлантический союз принял на себя координацию и предоставление международной безопасностной помощи для Украины. С этой целью в немецком Висбадене создается отдельное командование НАТО. В то же время в восточной части Альянса будет создан логистический хаб, чтобы доставлять такую ​​помощь в Украину.

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Столтенберг отметил, что такие усилия преследуют цель в дальнейшем усиливать возможности Украины в самообороне против российской агрессии.

Укрінформ По материалам:

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