Украина в 2025 году получит от НАТО военную помощь на €40 миллиардов — Столтенберг — Finance.ua
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Украина в 2025 году получит от НАТО военную помощь на €40 миллиардов — Столтенберг

Казна и Политика
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Украина в 2025 году получит от НАТО военную помощь на €40 миллиардов — Столтенберг
Украина в 2025 году получит от НАТО военную помощь на €40 миллиардов — Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО предоставлять Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.
Об этом Столтенберг заявил в Осло во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стьоре.
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«В ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники приняли решение обеспечить поддержку Украины на длительный период… Союзники по НАТО приняли минимальный базовый показатель в 40 миллиардов евро военной помощи для Украины на следующий год, чтобы обеспечить такую ​​помощь на длительное время и убедиться, что Украина может защищать себя», — сказал руководитель Альянса.
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Он напомнил, что во время Вашингтонского саммита НАТО в июле этого года Североатлантический союз принял на себя координацию и предоставление международной безопасностной помощи для Украины. С этой целью в немецком Висбадене создается отдельное командование НАТО. В то же время в восточной части Альянса будет создан логистический хаб, чтобы доставлять такую ​​помощь в Украину.
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Столтенберг отметил, что такие усилия преследуют цель в дальнейшем усиливать возможности Украины в самообороне против российской агрессии.
По материалам:
Укрінформ
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