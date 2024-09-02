В правительстве объяснили, будет ли Украина добиваться приглашения в НАТО в 2025 году — Finance.ua
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В правительстве объяснили, будет ли Украина добиваться приглашения в НАТО в 2025 году

Казна и Политика
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Украина будет добиваться приглашения в НАТО еще до саммита Альянса, который в 2025 году пройдет в Гааге. Это решение может быть принято в любое время независимо от саммита.
Об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина.
«Мы будем это делать раньше (до саммита. — Ред.), потому что 1 октября вступает в должность новый генеральный секретарь НАТО, его первый визит в Украину, безусловно, будет посвящен политическому решению», — сказала она.
Стефанишина обратила внимание на то, что после приглашения страны в НАТО происходит ратификация протоколов о присоединении. Это должно быть 32 решения парламента или правительства, или президента каждой страны. «И мы видели этот процесс для Швеции, для Финляндии. Финляндия прошла это одномоментно, это такое финляндское чудо, но Швеции на пути к этой ратификации пришлось внедрить ряд очень трудных решений, и это касалось не только изменений в законодательство», — пояснила вице-премьер.
По ее словам, приглашение — это серьезное намерение говорить о будущем. «И, конечно, мы этот вопрос не снимаем с повестки дня, и так же, как говорит президент, он будет на повестке дня настолько, сколько нужно для принятия решения», — сказала она.
Однако так же приглашение — это решение, которое может быть принято в любой момент, независимо от саммита, добавила Стефанишина.
«Вопрос членства Украины в НАТО не будет сниматься с повестки дня, потому что сами союзники определили, что этот путь необратим. И вопрос евроатлантических стремлений Украины всегда был в повестке дня на всех встречах на всех уровнях с коллегами из США, и с украинской стороны это не изменится. Я считаю, что вопрос приглашения Украины в НАТО — это сам по себе элемент сдерживания российской агрессии», — рассказала вице-премьер.
Напомним, две трети украинцев (64%) считают вступление в Европейский Союз и НАТО одинаково важным для страны. При этом 7% предпочли евроинтеграцию Украины, а 12% заявили, что членство в НАТО сейчас важнее. Украина пока не получала приглашения в НАТО.
По материалам:
РБК-Україна
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