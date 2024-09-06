США предоставляют Украине пакет военной помощи на $250 миллионов — Остин Сегодня 13:10 — Казна и Политика

США предоставляют Украине пакет военной помощи на $250 миллионов — Остин

Соединенные Штаты Америки предоставляют пакет военной помощи на 250 миллионов долларов, который будет доставлен быстро.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» (Германия).

«Рад сообщить, что президент Байден объявит сегодня о дополнительном пакете поддержки безопасности на 250 млн долларов для Украины», — сказал Остин.

Это, по его словам, поможет Украине закрыть некоторые ее потребности. Вооружения будут доставлены «со скоростью войны» (быстро. — Ред.), пообещал политик.

С момента предыдущей встречи формата в июне, напомнил глава Пентагона, США обязались оказать поддержку безопасности Украины более чем на 4 млрд дол.

Вашингтон и партнеры сконцентрированы на основных потребностях Украины — ПВО и боеприпасах.

Остин также акцентировал внимание на вкладах партнеров. Так, в июле Германия, Нидерланды, Румыния и США объявили о планах передачи дополнительных систем ПВО Patriot и компонентов, Италия пообещала предоставить систему SAMPT, ФРГ недавно передала дальнейшие системе Iris-T и боеприпасы калибра 155-мм. Нидерланды, Германия и Дания передали дополнительные танки Leopard. Благодаря коалиции самолетов Украина получила первую партию F-16.

Остин также заявил, что ЕС используют замороженные российские финансовые активы для закупки вооружений для Украины, включая закупаемые в рамках «чешской инициативы» по приобретению боеприпасов.

Глава Пентагона напомнил слова Президента Украины Зеленского, которые он сказал ранее, о том, что агрессия расширяется, если ее не остановить.

«Если Украина не будет свободной, мир не будет в безопасности», — подчеркнул Остин.

Это уже 24 заседание «формата Рамштайн». Министры обороны и старшие военные чиновники из около 50 стран обсуждают вопросы помощи Украине и ее координации со стороны международного сообщества.

Укрінформ По материалам:

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