За время вторжения участники «Рамштайна» выделили Украине $80 миллиардов, — Остин — Finance.ua
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За время вторжения участники «Рамштайна» выделили Украине $80 миллиардов, — Остин

Казна и Политика
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За время вторжения участники «Рамштайна» выделили Украине $80 миллиардов, — Остин
За время вторжения участники «Рамштайна» выделили Украине $80 миллиардов, — Остин
Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин уверяет, что США способны продолжать сохранять поддержку для Украины и оказывать помощь в безопасности одновременно с Израилем.
Об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по обороне Украины («Рамштайн-17»).
«Мы собрались, потому что разделяем видение свободного, открытого, состоятельного и безопасного мира. Поэтому я горжусь тем, что эта Контактная группа, которая творит историю, обязалась выделить более 80 миллиардов долларов на помощи по безопасности Украине с момента, когда кремль начал свое неоправданное вторжение. И я горжусь вашими непоколебимыми обязательствами», — подчеркнул Остин.
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«Наше единство посылает четкое послание путину, что он не сможет продержаться больше нас или победить в противостоянии воли. И поскольку путин продолжает его трагическую и неоправданную войну, он был вынужден искать поддержки у Ирана и Северной Кореи», — отметил министр обороны США.
Как сказал министр обороны США, поддержка Ираном террористов ХАМАС и президента россии владимира путина создает глобальный вызов и нарушает международный порядок, основанный на правилах.
Остин отметил, что Украина и Израиль сталкиваются с безжалостными врагами, которые настроены истребить обе страны. «Мы видим, что Иран подпитывает конфликт как в Газе, так и в Украине путем вооружения ХАМАС и путина», — отметил Остин.
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«Но не сомневайтесь, что Соединенные Штаты полностью способны продолжать нашу решительную поддержку для Украины, даже когда мы поддерживаем Израиль», — заверил глава Пентагона.
Он настоятельно призвал всех участников заседания в формате «Рамштайн» предоставить Украине систему противовоздушной обороны для защиты ее народа, поскольку Украина встречает еще одну зиму в войне.
Остин напомнил, что во время посещения Украины встречался президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным и вернувшимися с поля боя мужественными украинскими военными. «Мое послание к ним было простым: мы продолжим выступать на стороне Украины столько, сколько это потребуется», — заверил Остин.
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Министр обороны США уточнил, что Контактная группа продолжает сосредотачиваться на поддержке Украины, которая будет продолжать воевать в зимний период и защищать критическую инфраструктуру.
Как отметил Остин, Украина уже вернула контроль над 50% своей территории, оккупированной с февраля 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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