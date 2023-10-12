«Получили помощи почти на полмиллиарда»: Умеров рассказал об итогах «Рамштайна-16» — Finance.ua
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«Получили помощи почти на полмиллиарда»: Умеров рассказал об итогах «Рамштайна-16»

Казна и Политика
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«Получили помощи почти на полмиллиарда»: Умеров рассказал об итогах «Рамштайна-16»
«Получили помощи почти на полмиллиарда»: Умеров рассказал об итогах «Рамштайна-16»
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что по итогам 16-го заседания в формате «Рамштайн» Украина получила помощи на $500 млн.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Должны защищать наши города, нашу инфраструктуру. Из того, что важно, почти на полмиллиарда получили помощи — большинство это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16», — сказал Умеров на пресс-конференции в Брюсселе.
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Он добавил, что получил заверения от США в продолжении помощи Украине «столько, сколько потребуется».
«Что касается продолжения поддержки США. Министр обороны США Ллойд Остин еще раз заверил, что поддержка Украины продолжится. Никаких задержек в поставках не будет ни до конца года, ни после. США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется», — заверил Умеров.
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Напомним, 11 октября Ллойд Остин в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $200 млн.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна сможет передать Украине первые F-16 весной 2024 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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