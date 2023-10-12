«Получили помощи почти на полмиллиарда»: Умеров рассказал об итогах «Рамштайна-16» — Finance.ua

«Получили помощи почти на полмиллиарда»: Умеров рассказал об итогах «Рамштайна-16» Сегодня 10:30 — Казна и Политика

«Получили помощи почти на полмиллиарда»: Умеров рассказал об итогах «Рамштайна-16»

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что по итогам 16-го заседания в формате «Рамштайн» Украина получила помощи на $500 млн.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Должны защищать наши города, нашу инфраструктуру. Из того, что важно, почти на полмиллиарда получили помощи — большинство это ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16», — сказал Умеров на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что получил заверения от США в продолжении помощи Украине «столько, сколько потребуется».

«Что касается продолжения поддержки США. Министр обороны США Ллойд Остин еще раз заверил, что поддержка Украины продолжится. Никаких задержек в поставках не будет ни до конца года, ни после. США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется», — заверил Умеров.

Напомним, 11 октября Ллойд Остин в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $200 млн.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна сможет передать Украине первые F-16 весной 2024 года.

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