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"Просто так деньги никто не дает": в Минфине рассказали об условиях Рамштайна для Украины

Казна и Политика
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&quot;Просто так деньги никто не дает&quot;: в Минфине рассказали об условиях Рамштайна для Украины
"Просто так деньги никто не дает": в Минфине рассказали об условиях Рамштайна для Украины
В рамках работы Рамштайна деньги просто так никто не дает, нужно показать конкретные проекты, и как они будут внедряться, и уже под них выделяется финансирование.
Об этом в интервью Forbes рассказал министр финансов Сергей Марченко.
«Нужно отличать Рамштайн военный и межведомственную координационную платформу доноров. Она решает свои задачи, насколько это возможно. Есть много нюансов. Что касается платформы, мы с партнерами говорим о деньгах, а их просто так никто не дает, нужно об этом забыть. Сначала нужно показать конкретные проекты и как они будут внедряться. Это очень перспективная история. Надо дать возможность сформировать все необходимые бюрократические механизмы, чтобы у нас была инфраструктура, которая поможет налагать имеющийся ресурс с имеющимися проблемами и потребностями», — отметил Марченко.
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Он подчеркнул, что задача и для Украины, и для наших партнеров — сфокусироваться не только на том, как привлекать деньги, но и на их использовании.
«Это опять же о подготовке проектов. Дальше уже мы сможем говорить об увеличении масштабов с 14 млрд долларов, о которых идет речь сейчас, до 30 или 50 млрд в год. Но для этого нужны инвестиции. Условно, чтобы в области строительства у нас были представлены, например, и компании из стран G7», — сообщил министр финансов.

Справка Finance.ua:

  • Сергей Марченко также сообщал, что даже при наличии средств на восстановление Украины от международных партнеров строительство не начнется сразу из-за сложных процессов проектирования;
  • он также обосновал отмену доплат 30 тысяч гривен военным в тылу. По его словам, о возвращении доплат всем военным 30 тысяч гривен в месяц речь сейчас не идет. Такие выплаты отменили из-за потери мотивации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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