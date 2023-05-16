"Просто так деньги никто не дает": в Минфине рассказали об условиях Рамштайна для Украины Сегодня 12:02 — Казна и Политика

"Просто так деньги никто не дает": в Минфине рассказали об условиях Рамштайна для Украины

В рамках работы Рамштайна деньги просто так никто не дает, нужно показать конкретные проекты, и как они будут внедряться, и уже под них выделяется финансирование.

Об этом в интервью Forbes рассказал министр финансов Сергей Марченко.

«Нужно отличать Рамштайн военный и межведомственную координационную платформу доноров. Она решает свои задачи, насколько это возможно. Есть много нюансов. Что касается платформы, мы с партнерами говорим о деньгах, а их просто так никто не дает, нужно об этом забыть. Сначала нужно показать конкретные проекты и как они будут внедряться. Это очень перспективная история. Надо дать возможность сформировать все необходимые бюрократические механизмы, чтобы у нас была инфраструктура, которая поможет налагать имеющийся ресурс с имеющимися проблемами и потребностями», — отметил Марченко.

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Он подчеркнул, что задача и для Украины, и для наших партнеров — сфокусироваться не только на том, как привлекать деньги, но и на их использовании.

«Это опять же о подготовке проектов. Дальше уже мы сможем говорить об увеличении масштабов с 14 млрд долларов, о которых идет речь сейчас, до 30 или 50 млрд в год. Но для этого нужны инвестиции. Условно, чтобы в области строительства у нас были представлены, например, и компании из стран G7», — сообщил министр финансов.

Справка Finance.ua:

Сергей Марченко также сообщал, что даже при наличии средств на восстановление Украины от международных партнеров строительство не начнется сразу из-за сложных процессов проектирования;

он также обосновал отмену доплат 30 тысяч гривен военным в тылу. По его словам, о возвращении доплат всем военным 30 тысяч гривен в месяц речь сейчас не идет. Такие выплаты отменили из-за потери мотивации.

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УНІАН По материалам:

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