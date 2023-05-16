Марченко предлагает не торопиться с пенсионной реформой во время войны — Finance.ua
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Марченко предлагает не торопиться с пенсионной реформой во время войны

Казна и Политика
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Марченко предлагает не торопиться с пенсионной реформой во время войны
Марченко предлагает не торопиться с пенсионной реформой во время войны
Министр финансов Сергей Марченко концептуально поддерживает идею пенсионной реформы, но с ее реализацией предлагает не торопиться.
Об этом он заявил в интервью Forbes.
Марченко отметил, что до войны был сторонником пенсионной реформы и помогал ее продвигать, и сейчас «концептуально» Минфин ее поддерживает. Но в условиях войны ее реализация может быть слишком сложной задачей, считает министр.
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«Есть вопрос о времени, когда это может быть имплементировано, учитывая фокус на вопросах безопасности страны и достаточно высокую инфляцию. Мы осторожны с точки зрения, будут ли у нас ресурсы на реформу в ближайшее время», — заявил глава Минфина.
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Но принимать ли закон о пенсионной реформе уже сейчас, должны решать депутаты, подчеркнул Марченко.
Напомним, 21 апреля в Верховной Раде зарегистрировали обновленный законопроект о пенсионной реформе и введении обязательных пенсионных накоплений. Законопроект № 9212 — вторая попытка нардепов за время полномасштабной войны внести в зал парламента реформу о накопительной пенсионной системе. Первая инициатива в ноябре прошлого года не нашла широкой поддержки.

Накопительная пенсия в Украине: право на достойную старость 🧐

По материалам:
Forbes.ua
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