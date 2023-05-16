Марченко предлагает не торопиться с пенсионной реформой во время войны — Finance.ua

Марченко предлагает не торопиться с пенсионной реформой во время войны Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Марченко предлагает не торопиться с пенсионной реформой во время войны

Министр финансов Сергей Марченко концептуально поддерживает идею пенсионной реформы, но с ее реализацией предлагает не торопиться.

Об этом он заявил в интервью Forbes.

Марченко отметил, что до войны был сторонником пенсионной реформы и помогал ее продвигать, и сейчас «концептуально» Минфин ее поддерживает. Но в условиях войны ее реализация может быть слишком сложной задачей, считает министр.

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«Есть вопрос о времени, когда это может быть имплементировано, учитывая фокус на вопросах безопасности страны и достаточно высокую инфляцию. Мы осторожны с точки зрения, будут ли у нас ресурсы на реформу в ближайшее время», — заявил глава Минфина.

Но принимать ли закон о пенсионной реформе уже сейчас, должны решать депутаты, подчеркнул Марченко.

Напомним, 21 апреля в Верховной Раде зарегистрировали обновленный законопроект о пенсионной реформе и введении обязательных пенсионных накоплений. Законопроект № 9212 — вторая попытка нардепов за время полномасштабной войны внести в зал парламента реформу о накопительной пенсионной системе. Первая инициатива в ноябре прошлого года не нашла широкой поддержки.

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