На 11 млн пенсионеров 13 млн застрахованных — в Минсоцполитики рассказали о задолженности доплат к пенсиям Сегодня 09:29 — Казна и Политика

На 11 млн пенсионеров 13 млн застрахованных — в Минсоцполитики рассказали о задолженности доплат к пенсиям

В Украине сейчас насчитывается 11 миллионов пенсионеров на 13 миллионов застрахованных лиц, уплачивающих 22% ЕСВ, из которых 19% идет на погашение пенсий пенсионерам.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире Украинского Радио.

Она объясняет, что пенсии платятся из Пенсионного фонда Украины, наполняемого страховыми взносами. Это единый социальный взнос, который отчисляет каждый работодатель с заработной платы работника. Он составляет 22% от заработной платы.

Часть этих процентов идет на покрытие страховых рисков временной нетрудоспособности, так называемые больничные, часть учитывается, если человек станет безработным, часть, если происходит несчастный случай на производстве. Остальное идет на погашение пенсий сегодняшним пенсионерам. Это в среднем 19%.

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Есть 13 миллионов застрахованных граждан, уплачивающих ЕСВ и наполняющих Пенсионный фонд для выплаты пенсий. И 11 миллионов пенсионеров.

«Для того чтобы обеспечивать любые пенсии и любые доплаты, надо чтобы Пенсионный фонд был наполнен необходимыми средствами. Кроме страховых средств, рассчитываемых по формуле, у нас есть много спецдоплат и для военных, и для судей. И это уже не страховая пенсия. Потому что эта пенсия начисляется не по общему правилу. Государство дает дополнительные гарантии доплаты, которые оно определило. И эти средства направляются отдельно из государственного бюджета для покрытия этих дополнительных расходов», — пояснила Жолнович.

Закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» (статья 39) предусматривает выплату доплат к пенсии неработающим пенсионерам, проживающим на радиоактивно загрязненных территориях, но фактически получать эту доплату людям приходится через суды. Пенсионный фонд не всегда исполняет даже решения судов в пользу пенсионеров.

«Люди, всю жизнь проработавшие, условно, во Львовской области, покупают под пенсию дом в Житомирской области (на территории, которая пострадала от ЧАЭС) и подают заявку на доплату этой пенсии», — говорит министр, добавив, что в один из промежутков времени эта норма была приостановлена, затем признана неконституционной, и сформировалась задолженность.

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«Сейчас, чтобы покрыть эту задолженность, нужны дополнительные ресурсы именно из государственного бюджета. Этих ресурсов не хватает. В рамках страховых выплат мы платим текущие пенсии для всех. А вот то, что дополнительно предусмотрено государством, должны погасить из средств, которые Пенсионный фонд, как и отдельно государство, для этого выделило», — отмечает Жолнович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українське радіо По материалам:

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