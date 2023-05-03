Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло — Finance.ua

Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло

Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2023 года выросли на 77,6 млрд гривен (на 45,1%) до 249,5 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:

собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) — 138,4 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);

средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 82,9 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);

средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 19,7 млрд гривен.

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Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году, составили 8,5 млрд гривен.

Инфографика: ПФУ

Напомним, ПФУ получил полномочия по выплате жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.

В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд гривен. Это на 108,6 млрд гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).

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