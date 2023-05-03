Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло

Казна и Политика
27
Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло
Доходы Пенсионного фонда Украины значительно выросли: что на это повлияло
Доходы Пенсионного фонда Украины в январе-марте 2023 года выросли на 77,6 млрд гривен (на 45,1%) до 249,5 млрд гривен. Частично увеличение связано с новыми полномочиями ПФУ.
Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
По данным пресс-службы, доходы распределились следующим образом:
  • собственные доходы (часть единого взноса и другие платежи) — 138,4 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);
  • средства государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат — 82,9 млрд гривен (+24,7 млрд гривен);
  • средства государственного бюджета на выплату льгот и жилищных субсидий — 19,7 млрд гривен.
Читайте также
Средства на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшие потерю трудоспособности в 2023 году, составили 8,5 млрд гривен.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ
Напомним, ПФУ получил полномочия по выплате жилищных субсидий, а также выплат в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве.
Место для вашей рекламы
В бюджет Пенсионного фонда Украины за 2022 год из всех источников финансирования поступило 620,4 млрд гривен. Это на 108,6 млрд гривен (на 19,1%) больше по сравнению с 2021 годом (520,9 млрд гривен).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.