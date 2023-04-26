ПФУ сократил финансирование пенсий — Finance.ua

ПФУ сократил финансирование пенсий Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,1 млрд. гривен, что на 0,5 млрд гривен меньше, чем в марте (57,6 млрд гривен).

Об этом сообщает ПФУ

По данным пресс-службы, 10,1 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО «Укрпочта», 47 млрд гривен — через уполномоченные банки.

Кроме того, Пенсионный фонд направил:

5,4 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот;

2,1 млрд гривен — на страховые выплаты, в том числе 1,0 млрд гривен — на оплату больничных.

Напомним, в результате мартовской индексации пенсий выплаты пенсионерам в Украине выросли на 400-600 гривен , а размер средней пенсии достиг 5300 гривен. Об этом сообщила министр соцполитики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона. Жолнович добавила, что всем получающим высокие пенсии пенсионерам добавили к выплате по меньшей мере 100 гривен.

Справка Finance.ua:

В мае 2023 года около 600 тысяч пенсионеров получат дополнительную надбавку в 624 гривны. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Деньги получат украинцы, которые вышли на пенсию по возрасту, но работают и получают страховой стаж.

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