Часть украинцев получат по две пенсии. Как изменятся выплаты после пенсионной реформы — Finance.ua

Часть украинцев получат по две пенсии. Как изменятся выплаты после пенсионной реформы Сегодня 10:02 — Личные финансы

В Украине группа народных депутатов во главе с руководителем фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией разработала законопроект о пенсионной реформе (№ 9212). В результате на каждого работающего откроют личный пенсионный счет, а деньги с этого счета можно будет получать с обычной пенсией после выхода на заслуженный отдых.

Как пишет «Обозреватель», об этом говорится в опубликованном на сайте Рады документе. Демографическая ситуация в Украине критическая. По данным ООН, если ситуация не изменится, до 2050 г. в Украине на 28% сократится численность населения. Однако доля пенсионеров при этом увеличится. То есть сокращение будет происходить за счет трудоспособных. Если же ситуация улучшится, количество населения сократится всего на 18%.

Но при этом любой из сценариев предполагает старение населения и сокращение количества налогоплательщиков. Чтобы спасти пенсионную систему, нардепы предлагают ввести накопительные пенсии. Документ предусматривает, что каждый работающий в возрасте до 55 лет откроет личный пенсионный счет. Его будут пополнять государство и работодатель.

в 2023 г. — по 1% от зарплаты от работодателя и государства

в 2024 г. — по 1,5%;

в 2025 г. — по 2%.

При этом работодатель больше налогов за сотрудника не будут платить (перераспределят ЕСВ). В результате из зарплаты в 20 тыс. грн на индивидуальный пенсионный счет ежемесячно с 2025-го будут откладывать по 400 грн. По желанию сотрудник может увеличить размер взноса, но государство не будет давать больше 3% зарплаты. Деньги будут собираться в государственном пенсионном фонде. А с 2026-го сотрудник сможет уже сам выбирать: платить взносы в государственный или частный фонд.

Как сообщали «Українські Новини», 1 марта, несмотря на военное положение в Украине, состоялась ежегодная индексация пенсий. Выплаты повысили на 19,7% для 10,5 млн пенсионеров.

Между тем украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в около 300-570 грн. Однако только при условии, что пенсии, которые они получают, меньше 10 340 грн.

Українські Новини По материалам:

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