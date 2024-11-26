Кипр заявил о намерении присоединиться к НАТО — Finance.ua
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Кипр заявил о намерении присоединиться к НАТО

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Кипр рассматривает возможность вступления в НАТО. Об этом сообщает Kathimerini.
Так, президент Кипра Никос Христодулидис представил стратегический план возможной интеграции страны в НАТО на встрече с президентом США Джо Байденом. Официальная презентация плана состоялась 30 октября.
В свою очередь, советник по национальной безопасности Джейк Салливан назвал кипрский план «беспроигрышным» и подчеркнул его значительный потенциал для региональной стабильности.
Сообщается, что после визита в США Христодолидис обсудил стратегию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите Европейского политического сообщества в Бухаресте.
Ключевая цель плана — укрепление связей Кипра с НАТО и подготовка к возможному членству. Однако этот процесс зависит от прогресса в урегулировании кипрского конфликта и улучшения отношений между ЕС и Турцией, указывает издание.
В частности, Кипр выдвинул три стратегических запроса США — долгосрочное снятие оружейного эмбарго, расширение программ военного обучения и помощь в модернизации военного потенциала. В частности, Никосия надеется получить американскую помощь для расширения базы Андреаса Папандреу в Пафосе, что позволит отвечать стандартам НАТО и размещать военные силы США на постоянной основе.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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