Спрос на специалистов в Германии снижается: долго ли это продлится — Finance.ua

Спрос на специалистов в Германии снижается: долго ли это продлится Сегодня 17:39 — Мир

Спрос на специалистов в Германии снижается: долго ли это продлится

В 2025 году проблема нехватки персонала для немецкого рынка труда стала не столь актуальной, как и прогнозировали эксперты.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Института экономических исследований IFO.

Чуть больше 28% компаний заявили о том, что им не хватает кадров. В октябре дефицит специалистов был актуален почти для трети немецкого бизнеса.

Как отмечают эксперты мюнхенского института, на спрос на специалистов сейчас влияет ослабление экономики в ФРГ.

«Слабая конъюнктура сейчас снижает спрос на квалифицированную рабочую силу, поэтому нехватка квалифицированной рабочей силы ощущается несколько менее остро», — пояснил исследователь Ifo Клаус Вольрабе (Klaus Wohlrabe) информационному агентству AFP.

Падение спроса на рынке труда — среднесрочная тенденция

Вплоть до осени 2024 года ключевой проблемой немецкого рынка труда считался обострявшийся дефицит трудовых ресурсов. Однако после двух лет пусть и небольшого, но сокращения ВВП осенью 2024 г. немецкая экономика столкнулась с типичным проявлением рецессии: крупные работодатели начали предупреждать о масштабных увольнениях. Так, например, до конца 2024 года немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о запланированных массовых сокращениях сотрудников — более 35 тысяч рабочих мест, а также о снижении зарплаты. И это только один пример.

Спрос на профессионалов зависит от отрасли.

Так, например, в сфере услуг более 35% компаний испытывают трудности с поиском персонала.

В сфере права и консалтинга наблюдается высокая нехватка кадров — около 75% предприятий не могут найти соответствующих специалистов.

Чуть меньше дефицит в сфере подбора персонала — 62%.

В гостиничной промышленности около 42% компаний испытывают трудности с кадрами.

В то время как в промышленном секторе, где наблюдаются сокращения, почти каждая пятая компания не может покрыть свой спрос на кадры. Самый высокий спрос наблюдается в сфере пищевой промышленности, машиностроения и производителей мебели. Каждое пятое предприятие в сфере торговли также испытывает дефицит в кадрах.

Средний бизнес — за улучшение системы образования и привлечение иностранных специалистов

Из-за изменений на рынке труда в 2025 году украинские беженцы в Германии, особенно те, кто хотел бы остаться в стране, могут оказаться в необычной ситуации. В первую очередь речь идет о новом тренде на немецком рынке труда, где проблема дефицита кадров явно теряет недавнюю остроту из-за объявленных крупными компаниями массовых увольнений.

Эксперты Института экономических исследований Ifo в Мюнхене уверены, что падение спроса на квалифицированные кадры — явление временное, вызванное ослаблением конъюнктуры немецкой экономики. В долгосрочной перспективе в связи с демографической ситуацией в стране спрос на рынке труда будет вновь повышаться.

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С дефицитом кадров в долгосрочной перспективе лучше поможет бороться эффективная система образования. В этом уверено абсолютное большинство компаний, опрошенных Институтом изучения среднего бизнеса. В этом опросе приняло участие 613 фирм. На втором месте в списке приоритетных направлений для решения проблемы с нехваткой кадров — привлечение иностранных специалистов. 66 процентов респондентов считают, что это поможет им решить проблему с нехваткой персонала. А вот увеличение трудового возраста, то есть повышение пенсионного возраста, только 40 процентов работодателей считают выходом из сложившейся ситуации.

Deutsche Welle По материалам:

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