В каких городах мира самые высокие и самые низкие тарифы на такси — исследование ChoiceQuote — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких городах мира самые высокие и самые низкие тарифы на такси — исследование ChoiceQuote

Мир
19
В каких городах мира самые высокие и самые низкие тарифы на такси — исследование ChoiceQuote
В каких городах мира самые высокие и самые низкие тарифы на такси — исследование ChoiceQuote
В туристических местах часто стоимость поездок на такси значительно выше обычной, и даже в популярном украинском Буковеле это не исключение. Хотя туристы пытаются заменять такси пешими прогулками или общественным транспортом, иногда без такси не обойтись.
Мировое исследование страховой компании ChoiceQuote выявило, в каких городах самые высокие и низкие тарифы на такси, сообщает Daily Mail.
Самое дорогое такси оказалось в Париже: средняя стоимость поездки на 8 километров (примерно пять миль) там составляет 29,12 фунтов стерлингов (около 1613 гривен), включая чаевые 7,5%.
Читайте также
Второе место занимает Лондон со средней стоимостью поездки 27,96 фунтов (около 1548 гривен) и 10% чаевых. Третье — Милан с тарифом 24,57 фунтов (примерно 1360 гривен).
Четвертое и пятое места достались японской Осаке (24,06 фунта, около 1332 гривен) и Амстердаму (24 фунта, около 1329 гривен) соответственно.
Самые дешевые такси — в Дели (Индия), где поездка стоит 2,06 фунта (примерно 114 гривен) с чаевыми 12,5%. Второе место за Каиром (2,31 фунта, около 128 гривен), а третье — за Денпасаром на Бали, где чаевые не предусмотрены, а средняя стоимость — 2,41 фунта (приблизительно 133 гривны).
Читайте также
Также в топ самых дешевых вошли индийская Агра (3,74 фунта, около 207 гривен) и китайский Шанхай (4,14 фунта, около 229 гривен).
Исследование показало, что в 86% городов чаевые обязательны. Самые высокие ожидания чаевых в США — 17,5%, далее — Южная Африка с 15%. В Индии, Греции и Мексике принято давать 12,5%, в Египте, Хорватии и Великобритании — 10%, а во Вьетнаме, Турции, Чехии, Италии, Германии и Франции — 7,5%.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems