В каких городах мира самые высокие и самые низкие тарифы на такси — исследование ChoiceQuote

В туристических местах часто стоимость поездок на такси значительно выше обычной, и даже в популярном украинском Буковеле это не исключение. Хотя туристы пытаются заменять такси пешими прогулками или общественным транспортом, иногда без такси не обойтись.

Мировое исследование страховой компании ChoiceQuote выявило, в каких городах самые высокие и низкие тарифы на такси, сообщает Daily Mail.

Самое дорогое такси оказалось в Париже: средняя стоимость поездки на 8 километров (примерно пять миль) там составляет 29,12 фунтов стерлингов (около 1613 гривен), включая чаевые 7,5%.

Второе место занимает Лондон со средней стоимостью поездки 27,96 фунтов (около 1548 гривен) и 10% чаевых. Третье — Милан с тарифом 24,57 фунтов (примерно 1360 гривен).

Четвертое и пятое места достались японской Осаке (24,06 фунта, около 1332 гривен) и Амстердаму (24 фунта, около 1329 гривен) соответственно.

Самые дешевые такси — в Дели (Индия), где поездка стоит 2,06 фунта (примерно 114 гривен) с чаевыми 12,5%. Второе место за Каиром (2,31 фунта, около 128 гривен), а третье — за Денпасаром на Бали, где чаевые не предусмотрены, а средняя стоимость — 2,41 фунта (приблизительно 133 гривны).

Также в топ самых дешевых вошли индийская Агра (3,74 фунта, около 207 гривен) и китайский Шанхай (4,14 фунта, около 229 гривен).

Исследование показало, что в 86% городов чаевые обязательны. Самые высокие ожидания чаевых в США — 17,5%, далее — Южная Африка с 15%. В Индии, Греции и Мексике принято давать 12,5%, в Египте, Хорватии и Великобритании — 10%, а во Вьетнаме, Турции, Чехии, Италии, Германии и Франции — 7,5%.

