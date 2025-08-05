В Европе запускают сервис беспилотных такси — Finance.ua

В Европе запускают сервис беспилотных такси
Проект совместно претворяют в жизнь сервис райдшеринга Lyft и китайский оператор онлайн-такси Baidu, уже имеющий опыт использования беспилотных авто.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
На первом этапе беспилотные такси Lyft появятся в нескольких городах Великобритании и Германии. В перспективе на европейские дороги планируют вывести тысячи беспилотных автомобилей.
Решается вопрос с разрешением на эксплуатацию электрокаров на автопилоте. Сообщается, что они будут полностью отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.
Baidu в качестве партнера выбрали потому, что компания с 2022 года эксплуатирует беспилотные такси. Они представлены в 15 китайских городах и уже совершили 11 миллионов поездок.
Именно Baidu предоставит беспилотные автомобили для такси — электрические минивэны Apollo RT6. 4,7-метровый автомобиль рассчитан на четырех пассажиров, причем сиденья имеют подогрев, массаж и выдвижные подставки для отдыха ног.
Беспилотное такси Baidu Apollo RT6 получило 40 различных сенсоров, среди которых — 12 камер и 8 лидаров (лазерных дальномеров). Обработкой данных занимается искусственный интеллект.
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