Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США — Finance.ua
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Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США

Технологии&Авто
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Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США
Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США
Американские компании Lucid, Nuro и Uber объявили о стратегическом партнерстве для запуска роботизированного такси-сервиса в США.
Об этом говорится в сообщении Uber Investor.
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Старт запланирован на 2026 год в одном из американских городов. Первый прототип роботакси Lucid-Nuro уже проходит испытание на полигоне в Лас-Вегасе.
В рамках соглашения Lucid и Nuro получат инвестиции в сотни миллионов долларов от Uber.
Предполагается, что Lucid предоставит Uber электрокросоверы Gravity с запасом хода 450 миль (около 724 км), которые будут оборудованы системой автономного управления четвертого уровня от Nuro.
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Этот уровень подразумевает способность автомобиля двигаться без участия водителя в нормальных дорожных и погодных условиях.
Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США
В течение следующих шести лет планируется расширение парка до 20 тыс. таких транспортных средств.
Для Luсid речь идет о $300 млн, следует из отдельных документов компании, поданных в комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет Reuters.
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Новость о сотрудничестве вызвала резкий рост акций Lucid на внебиржевых торгах в Нью-Йорке. Бумаги подорожали на 45%, при этом в течение основной сессии прирост достигал 62%.
Как говорится в материале, соглашение показывает, что интерес к беспилотным такси и финансированию таких проектов в США снова усилился, отмечает агентство.
Вместо того чтобы разрабатывать технологии внутри компании, Uber теперь делает ставку на стратегические альянсы с такими партнерами, как Waymo, Aurora, Volkswagen, а теперь Lucid и Nuro.
По материалам:
НВ
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