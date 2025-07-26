Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США — Finance.ua

Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США Вчера 04:03 — Технологии&Авто

Uber вместе с Lucid и Nuro запустят сервис роботокси в США

Американские компании Lucid, Nuro и Uber объявили о стратегическом партнерстве для запуска роботизированного такси-сервиса в США.

Об этом говорится в сообщении Uber Investor.

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Старт запланирован на 2026 год в одном из американских городов. Первый прототип роботакси Lucid-Nuro уже проходит испытание на полигоне в Лас-Вегасе.

В рамках соглашения Lucid и Nuro получат инвестиции в сотни миллионов долларов от Uber.

Предполагается, что Lucid предоставит Uber электрокросоверы Gravity с запасом хода 450 миль (около 724 км), которые будут оборудованы системой автономного управления четвертого уровня от Nuro.

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Этот уровень подразумевает способность автомобиля двигаться без участия водителя в нормальных дорожных и погодных условиях.

В течение следующих шести лет планируется расширение парка до 20 тыс. таких транспортных средств.

Для Luсid речь идет о $300 млн, следует из отдельных документов компании, поданных в комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет Reuters.

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Новость о сотрудничестве вызвала резкий рост акций Lucid на внебиржевых торгах в Нью-Йорке. Бумаги подорожали на 45%, при этом в течение основной сессии прирост достигал 62%.

Как говорится в материале, соглашение показывает, что интерес к беспилотным такси и финансированию таких проектов в США снова усилился, отмечает агентство.

Вместо того чтобы разрабатывать технологии внутри компании, Uber теперь делает ставку на стратегические альянсы с такими партнерами, как Waymo, Aurora, Volkswagen, а теперь Lucid и Nuro.

НВ По материалам:

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