В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси

Технологии&Авто
10
В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси
В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси
Воздушное такси Midnight компании Archer Aviation начало тестовые полеты в Абу-Даби.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Первые тестовые полеты Midnight в аэропорту Аль-Батин сосредоточены на оценке характеристик вертикального взлета и посадки (VTOL) аэротакси в специфических для ОАЭ условиях, включая высокую температуру, влажность и воздействие пыли перед его коммерческим развертыванием.
Читайте также
Компания Archer планирует расширить свою программу летных испытаний для Midnight в регионе, собирая дополнительные данные для поддержки своих планов сертификации и коммерциализации как в ОАЭ, так и на других ключевых рынках.
В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси
«Наши первые испытательные полеты в ОАЭ являются важной вехой в нашей подготовке к коммерческому развертыванию в Абу-Даби. Испытания наших аэротакси в реальных эксплуатационных условиях среди лета предоставляют нам данные, необходимые для продвижения наших коммерческих и сертификационных усилий как в ОАЭ, так и в США», — сказал генеральный директор и основатель Archer Aviation Адам Гольдштейн.
По материалам:
ua.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems