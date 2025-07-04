В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси — Finance.ua

В Эмиратах начаты тестовые полеты аэротакси
Воздушное такси Midnight компании Archer Aviation начало тестовые полеты в Абу-Даби.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Первые тестовые полеты Midnight в аэропорту Аль-Батин сосредоточены на оценке характеристик вертикального взлета и посадки (VTOL) аэротакси в специфических для ОАЭ условиях, включая высокую температуру, влажность и воздействие пыли перед его коммерческим развертыванием.
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Компания Archer планирует расширить свою программу летных испытаний для Midnight в регионе, собирая дополнительные данные для поддержки своих планов сертификации и коммерциализации как в ОАЭ, так и на других ключевых рынках.
«Наши первые испытательные полеты в ОАЭ являются важной вехой в нашей подготовке к коммерческому развертыванию в Абу-Даби. Испытания наших аэротакси в реальных эксплуатационных условиях среди лета предоставляют нам данные, необходимые для продвижения наших коммерческих и сертификационных усилий как в ОАЭ, так и в США», — сказал генеральный директор и основатель Archer Aviation Адам Гольдштейн.
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