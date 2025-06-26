Регуляторы проверяют роботакси Tesla уже через день после запуска: что с ним не так — Finance.ua

Регуляторы проверяют роботакси Tesla уже через день после запуска: что с ним не так Сегодня 02:40 — Технологии&Авто

Регуляторы проверяют роботакси Tesla уже через день после запуска: что с ним не так, fortune.com

Запуск сервиса роботакси Tesla в Остине привел к незамедлительной реакции со стороны федеральных регуляторов. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) связалось с компанией Tesla уже на следующий день после начала работы, получив видеодоказательства многочисленных нарушений ПДД со стороны автономных автомобилей.

Первые шаги Tesla Robotaxi вызывают вопросы

Сервис автономных поездок Tesla, запущенный в Остине, штат Техас, предлагает тестовые поездки узкому кругу первых пользователей, которые готовы платить за новизну, хотя в каждом автомобиле присутствует наблюдатель для контроля, то есть работник компании. Несмотря на то, что этот запуск был ограничен по масштабу, в интернете быстро появились видео, демонстрирующие ряд проблемных инцидентов. Одним из заметных событий стал случай, когда руль роботакси начал неконтролируемо дергаться влево и вправо, а навигационная система автомобиля быстро переключалась между двумя разными маршрутами, сообщает TechCrunch

Хотя Tesla в итоге исправила свою траекторию, вскоре после этого автомобиль выехал за двойную сплошную линию. Этот инцидент, по наблюдениям, мог быть вызван навигационной проблемой, когда автомобиль слишком рано занял полосу поворота.

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Другой широко распространенный инцидент зафиксировал, как один из автономных автомобилей Tesla неоднократно резко тормозил, проезжая мимо машины полиции, которые не находились на проезжей части и не требовали остановки. Видео также показали, как роботы выезжали на встречную полосу, проезжали через зоны, где обгон запрещен, останавливались посреди перекрестка. Кроме того, были сообщения о задержках сенсорного экрана в салоне, что приводило к случайным звонкам в службу поддержки, а также о том, что автомобили останавливались на значительном расстоянии от места назначения и пассажирам приходилось еще долго идти.

Регуляторы уже работают

Национальное управление безопасности дорожного движения подтвердило, что они связались с Tesla для сбора дополнительной информации об этих инцидентах. Агентство заявило, что после оценки отчетов и другой информации NHTSA будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

Важно отметить, что согласно законодательству США, NHTSA не производит предварительного одобрения новых технологий или систем транспортных средств. В то же время производители сами сертифицируют, что каждый автомобиль отвечает стандартам безопасности NHTSA, тогда как агентство лишь расследует инциденты, связанные с потенциальными дефектами безопасности, а также случаи уже произошедших аварий.

Проблемы, преимущества и несбывшиеся обещания

В отличие от конкурентов, таких как Waymo, которые изначально проводили тестирование с человеческими наблюдателями как за рулем, так и на пассажирском сиденье до коммерческого запуска, Tesla сразу перешла к коммерческим операциям, заставляя пассажиров ездить с человеком на борту. Наличие этих «мониторов безопасности», несмотря на предыдущие обещания Илона Маска о полностью автономном сервисе, подчеркивает сомнительные возможности технологии в настоящее время.

Роботакси также ограничены только определенной территорией, детальная карта которой занесена в память машин. Они должны знать каждый сантиметр дороги, каждый поворот, каждый светофор, перекресток, знать разметку и т. д. Фактически у нас есть автомобили, которые работают в наилучших возможных условиях, но даже этого, как можно видеть, им недостаточно.

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Ранее Илон Маск заявлял, что его технология будет иметь преимущество над конкурентами. Waymo, например, также работает только на конкретной территории, карта которой внесена в память. Но Маск заявлял, что его «Полное самостоятельное вождение» (Full Self-Driving, FSD) позволит автомобилям работать где угодно, не изучая карту заранее. Функционал FSD должен быть настолько умным, чтобы адаптироваться в реальном времени — понимать разметку, знаки, присутствие других машин, людей и других препятствий на дороге, даже там, где водитель никогда не был. Но, похоже, до этого еще очень далеко. Каждый год начиная с 2015 года Маск обещает выпустить финальную версию Full Self-Driving «до конца года», но так и не сделал этого. Роботакси еще раз показало, что система все еще сырая и далека до выхода из тестового режима. Несмотря на это, Илон обещает масштабирование сервиса до миллиона роботакси на американских дорогах до конца 2026 года.

Телеканал 24 По материалам:

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