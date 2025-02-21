Zeekr отозвал роботакси Waymo из-за проблем с безопасностью — Finance.ua
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Zeekr отозвал роботакси Waymo из-за проблем с безопасностью

Технологии&Авто
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Zeekr отозвал роботакси Waymo из-за проблем с безопасностью
Zeekr отозвал роботакси Waymo из-за проблем с безопасностью
Китайский автопроизводитель Zeekr, который поставляет роботакси для Waymo, столкнулся с серьезными проблемами безопасности своих автономных авто. В начале февраля компания отозвала три модели Zeekr RT, которые тестируются в США, обнаружив значительные нарушения федеральных стандартов безопасности.
Работакси RT, которых было изготовлено 30 единиц в Китае, должны были прибыть в США для испытаний. Однако после проверки первой привезенной модели, прибывшей 27 января 2025 г., было выявлено несколько дефектов.
Первой проблемой стала неэффективность подушек безопасности при лобовом ударе. Краш-тест показал, что манекен пассажира при ударе на скорости 40 км/ч сместился к правой стойке A. Подушка безопасности хоть и остановила голову манекена, но не смогла обеспечить надлежащий уровень защиты. Для решения этого вопроса Zeekr устанавливает дополнительный упор на рельс пассажирского сиденья, что ограничивает его движение.
Zeekr отозвал роботакси Waymo из-за проблем с безопасностью
Второй отзыв связан с неисправностью датчика массы пассажира (OWS), который мог неправильно определять вес человека, выключая подушку безопасности без необходимости. Для устранения проблемы будет обновлено программное обеспечение системы безопасности.
Третий отзыв касается боковой надувной шторки безопасности, которая во время испытаний могла застрять в стойке A и не полностью закрывала заднее боковое стекло. Zeekr планирует установить новые желоба для корректной работы системы.
Остальные 29 автомобилей Zeekr RT остаются в Китае, где они будут отремонтированы перед отправкой в ​​США.
По материалам:
autonews.net.ua
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