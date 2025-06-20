Amazon запустила первый завод роботакси Zoox — Finance.ua

Amazon запустила первый завод роботакси Zoox Сегодня 04:31 — Технологии&Авто

Amazon запустила первый завод роботакси Zoox

Дочерняя компания Amazon — Zoox — открыла свой первый завод по серийному производству роботакси.

Reuters напоминает , что Zoox сейчас проводит испытания в разных городах США, используя более 20 транспортных средств, и планирует запустить коммерческие услуги роботакси в Лас-Вегасе уже в этом году.

«Дополнительные выходы на рынок в ближайшие годы оправдывают это увеличение производства роботакси», — говорится в заявлении Zoox.

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Завод в Хейворде, Калифорния может собирать более 10 000 автомобилей в год при выходе на полную мощность, хотя Zoox не раскрывает начальные цели производства.

«Коммерческий запуск поставит Zoox в один ряд с Waymo, которая годами эксплуатирует беспилотные такси и расширяется по всей стране, и Tesla Илона Маска, которая планирует представить свою платную услугу роботакси 22 июня», — отмечает издание.

В то же время, как пишет издание, Zoox «напоминает тостеры на колесах» и не имеет ручного управления и таких деталей, как руль или педали.

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