Amazon запустила первый завод роботакси Zoox — Finance.ua

Amazon запустила первый завод роботакси Zoox
Дочерняя компания Amazon — Zoox — открыла свой первый завод по серийному производству роботакси.
Reuters напоминает, что Zoox сейчас проводит испытания в разных городах США, используя более 20 транспортных средств, и планирует запустить коммерческие услуги роботакси в Лас-Вегасе уже в этом году.
«Дополнительные выходы на рынок в ближайшие годы оправдывают это увеличение производства роботакси», — говорится в заявлении Zoox.
Завод в Хейворде, Калифорния может собирать более 10 000 автомобилей в год при выходе на полную мощность, хотя Zoox не раскрывает начальные цели производства.
«Коммерческий запуск поставит Zoox в один ряд с Waymo, которая годами эксплуатирует беспилотные такси и расширяется по всей стране, и Tesla Илона Маска, которая планирует представить свою платную услугу роботакси 22 июня», — отмечает издание.
В то же время, как пишет издание, Zoox «напоминает тостеры на колесах» и не имеет ручного управления и таких деталей, как руль или педали.
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