США ожидают доход в $50 млрд в месяц от таможенных пошлин Трампа — глава Минторга страны
Власти США планируют получать в районе $50 млрд в месяц в виде таможенных пошлин — по мере усиления пошлин на импортные товары из десятков стран мира.
Об этом 7 августа заявил глава Министерства торговли США Говард Лютник в интервью телеканалу Fox Business Network.
«А потом придут доходы от полупроводников, фармацевтических препаратов и всевозможных других товаров, на которые будут взиматься дополнительные пошлины», — сказал он.
Распоряжения президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на импорт из десятков стран вступили в силу 7 августа. Как сообщают журналисты, в результате этого средняя импортная американская цена достигла самого высокого уровня за прошлый век, а страны мира столкнулись с пошлинами от 10% до 50%.
Как сказал Лютник в интервью Fox Business Network, иностранные компании могут получить освобождение от ожидаемых пошлин на полупроводники, если они представят планы по строительству заводов в США (и эти планы будут проверены аудиторами).
«Цель — добиться производства полупроводников здесь», — сказал министр, отметив, что инициатива должна привести к инвестициям в размере около $1 трлн для поддержки американского производства.
Кроме того, Лютник, отвечая на вопрос об отдельных переговорах с Китаем о продлении тарифного перемирия, срок которого истекает 12 августа, сказал, что считает достижение соглашения «возможным».
«Я думаю, что мы оставим эти решения торговой команде и президенту, но, вероятнее всего, они придут к согласию и продлят его еще на 90 дней, но я оставлю это на усмотрение этой команды», — подытожил он.
Новые пошлины на импорт в США с минимальной ставкой 10%, введенные президентом Дональдом Трампом, вступили в силу 7 августа после полуночи (в 07:00 по киевскому времени).
Продукты из Евросоюза, Японии и Южной Кореи будут облагаться налогом по тарифам 15%, тогда как импорт из Тайваня, Вьетнама и Бангладеша — по 20%. Минимальная ставка, в том числе для Украины, Британии и других стран, составляет 10%.
Также Трамп ввел 39% тариф для Швейцарии, 20% - для Тайваня. Самые высокие пошлины были введены для Сирии — 41%, а также для Лаоса и Бирмы — по 40%.
Среди стран с более высокими пошлинами — Индия, поскольку Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% на товары из этой страны за ее покупку российской нефти. Таким образом, общий тариф для Индии составит 50%, он вступит в силу в конце этого месяца.
Как сообщает агентство AP, налоги на импорт в США достигли максимального уровня за почти 100 лет. Ожидается, что американцы будут платить в среднем на 18,3% больше за импортную продукцию — это самый высокий показатель с 1934 года, по данным Бюджетной лаборатории Йельского университета.
