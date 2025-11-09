0 800 307 555
Страны с самыми большими военными расходами (инфографика)

Несмотря на то, что США тратят на военные нужды около триллиона долларов в год и с большим отрывом лидируют среди других стран мира по объемам военных расходов, они менее заметны для общего бюджета страны и в разрезе расходов на душу населения. По этим показателям КНДР оставляет Штаты далеко позади, тратя на военные нужды треть своего ВВП или почти 10 тысяч долларов на душу населения.
«Слово и дело» рассказывает, какие страны лидируют по военным расходам.
Общие военные расходы

Наибольшие военные расходы по паритету покупательной способности по итогам прошлого года имели США — 949,2 млрд долларов.
На втором месте Китай — 449,9 млрд долларов, на третьем — россия (352,1 млрд долларов).
Также немало тратят Индия и Северная Корея — 281,7 и 263,1 млрд долларов соответственно. На шестом месте — Саудовская Аравия (135,3 млрд долларов), за ней — Германия 106,8 млрд долларов.
Украина, уже четвертый год находящаяся в состоянии изнурительной полномасштабной войны с рф, заняла восьмую строчку с 103 млрд долларов военных расходов по паритету покупательной способности.
Меньше Украины, но также немало, на войско тратят Великобритания (91,1 млрд долларов) и Япония (80,3 млрд долларов).

Военные расходы на душу населения

Если же речь идет о расчете военных расходов на душу населения, то, по данным Global Peace Index, Северная Корея тратит целых 9,9 тысячи долларов в пересчете на каждого гражданина.
Даже для небольшого по размеру малонаселенного и богатого Катара эта цифра почти вдвое меньше — 5,6 тысячи долларов на душу населения. Для Сингапура — ​​4,2 тысячи долларов.
На четвертом месте Саудовская Аравия — 4 тысячи долларов военных расходов на душу населения. За ней Израиль — 3,5 тысячи долларов, ОАЭ — 3,1 тысячи долларов.
США и Украина в этом рейтинге по итогам прошлого года заняли седьмое и восьмое место с одинаковыми показателями — 2,7 тысячи долларов на одного человека. За ними — Оман (2,6 тысячи долларов) и Кувейт (2,5 тысячи долларов).

Доля военных расходов к ВВП страны

Красноречивым показателем являются также расходы на войско относительно общих расходов бюджета.
Пока НАТО только планирует нарастить военные расходы стран-членов до 5% от ВВП, называя дедлайном 2035 год, а объединенная Европа — едва приближается к отметке в 3% ВВП, украинцы вынуждены тратить на войско 17,1% своих расходов.
Впрочем, это не рекорд — Северная Корея опережает Украину с вдвое большим показателем, тратя на войско 34,4% своего ВВП.
США, как и европейских стран, нет среди первой десятки, которую замыкает страна-агрессор россия с 6,1% ВВП. Также среди тех, кто больше всего ощущает военные расходы, Афганистан 15,3%, Алжир и Палестина — 9,1%, Саудовская Аравия и Израиль — 7,2%. Оман — 6,7%, Мали — 6,3%.
Все рейтинги составлены по паритету покупательной способности, который определяет реальный уровень развития страны, а также позволяет нивелировать искажение курса национальной валюты.
Слово і Діло
