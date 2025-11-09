Страны с самыми большими военными расходами (инфографика) Вчера 21:18 — Мир

Страны с самыми большими военными расходами (инфографика)

Несмотря на то, что США тратят на военные нужды около триллиона долларов в год и с большим отрывом лидируют среди других стран мира по объемам военных расходов, они менее заметны для общего бюджета страны и в разрезе расходов на душу населения. По этим показателям КНДР оставляет Штаты далеко позади, тратя на военные нужды треть своего ВВП или почти 10 тысяч долларов на душу населения.

«Слово и дело» рассказывает, какие страны лидируют по военным расходам.

Общие военные расходы

Наибольшие военные расходы по паритету покупательной способности по итогам прошлого года имели США — 949,2 млрд долларов.

Читайте также Военнообязанным до 25 лет предоставят отсрочку после годичной службы

На втором месте Китай — 449,9 млрд долларов, на третьем — россия (352,1 млрд долларов).

Также немало тратят Индия и Северная Корея — 281,7 и 263,1 млрд долларов соответственно. На шестом месте — Саудовская Аравия (135,3 млрд долларов), за ней — Германия 106,8 млрд долларов.

Украина, уже четвертый год находящаяся в состоянии изнурительной полномасштабной войны с рф, заняла восьмую строчку с 103 млрд долларов военных расходов по паритету покупательной способности.

Меньше Украины, но также немало, на войско тратят Великобритания (91,1 млрд долларов) и Япония (80,3 млрд долларов).

Военные расходы на душу населения

Если же речь идет о расчете военных расходов на душу населения, то, по данным Global Peace Index, Северная Корея тратит целых 9,9 тысячи долларов в пересчете на каждого гражданина.

Читайте также Какие европейские страны потратили больше всего денег на помощь украинским беженцам (инфографика)

Даже для небольшого по размеру малонаселенного и богатого Катара эта цифра почти вдвое меньше — 5,6 тысячи долларов на душу населения. Для Сингапура — ​​4,2 тысячи долларов.

На четвертом месте Саудовская Аравия — 4 тысячи долларов военных расходов на душу населения. За ней Израиль — 3,5 тысячи долларов, ОАЭ — 3,1 тысячи долларов.

США и Украина в этом рейтинге по итогам прошлого года заняли седьмое и восьмое место с одинаковыми показателями — 2,7 тысячи долларов на одного человека. За ними — Оман (2,6 тысячи долларов) и Кувейт (2,5 тысячи долларов).

Доля военных расходов к ВВП страны

Красноречивым показателем являются также расходы на войско относительно общих расходов бюджета.

Читайте также Четыре страны ЕС потратили на газ из рф больше, чем на помощь Украине

Пока НАТО только планирует нарастить военные расходы стран-членов до 5% от ВВП, называя дедлайном 2035 год, а объединенная Европа — едва приближается к отметке в 3% ВВП, украинцы вынуждены тратить на войско 17,1% своих расходов.

Впрочем, это не рекорд — Северная Корея опережает Украину с вдвое большим показателем, тратя на войско 34,4% своего ВВП.

США, как и европейских стран, нет среди первой десятки, которую замыкает страна-агрессор россия с 6,1% ВВП. Также среди тех, кто больше всего ощущает военные расходы, Афганистан 15,3%, Алжир и Палестина — 9,1%, Саудовская Аравия и Израиль — 7,2%. Оман — 6,7%, Мали — 6,3%.

Все рейтинги составлены по паритету покупательной способности, который определяет реальный уровень развития страны, а также позволяет нивелировать искажение курса национальной валюты.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.