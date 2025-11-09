0 800 307 555
Где в ЕС больше всего трудоустроенных украинских беженцев

Польша показывает самые высокие показатели интеграции украинских беженцев среди стран Европы. Уровень трудоустройства достигает 78,4%, что более чем в два раза превышает показатели Германии (31%). Это означает, что почти четыре из пяти украинцев трудоспособного возраста работают в Польше.
Об этом пишет издание inpoland, ссылаясь на отчет Организации по экономическому сотрудничеству и развитию.

Трудоустройство иностранцев в Польше

По данным ОЭСР, количество иммигрантов, ежегодно приезжающих в Польшу, возросло с 47 тысяч в 2013 году до более чем 300 тысяч в 2022-м.
В 2024 году Польша получила 14 500 заявлений на убежище. Почти половина из них от граждан Украины (6 100 заявлений), далее следуют белорусы (6 100 заявлений).
Польша активно трудоустраивает иммигрантов для улучшения своей экономики.
В частности, уровень трудоустройства украинских беженцев в стране самый высокий — 78%. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет 31%, а в Испании — 17%, здесь украинцы часто живут за счет социальных выплат.
Где еще больше всего трудоустроенных украинцев:
  • Литва — 72%;
  • Великобритания — 69%;
  • Швеция — 66%;
  • Чехия — 63%;
  • Дания — 62%.
В десятку стран с самой высокой долей трудоустроенных украинцев вошли также США, Эстония, Нидерланды и Франция, где этот показатель составляет от 42 до 61%.
Также Польша входит в лидеры ОЭСР по количеству временных иностранных работников.
Уровень трудоустройства иностранцев в Польше составляет 78,4%, что выше среднего показателя ЕС (67,9%). Более высокие показатели имеют Исландия, Новая Зеландия, Чехия и Венгрия.
Следует отметить, что уровень занятости иностранцев на польском рынке труда выше, чем у самих поляков: 81,1% против 74,6%.
Ранее Finance.ua писал, что за последние три года количество трудоустроенных украинцев в Германии возросло более чем в три раза — с 16% в 2022 году до 51% в 2025-м.
По материалам:
Finance.ua
