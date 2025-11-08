Каждая третья компания в Германии готовится к массовым увольнениям
Согласно свежему опросу Института немецкой экономики (IW) в Кельне, каждая третья компания в Германии (36%) планирует сокращение рабочих мест в следующем году, тогда как только 18% намерены создавать новые.
Об этом пишет Bild.
Особенно мрачная ситуация в промышленности: в этом секторе о предстоящих увольнениях объявляет 41% предприятий.
Инвестиционные ожидания также на рекордно низком уровне: только 23% компаний планируют в 2026 году вложить больше в новые проекты, тогда как 33% - наоборот, меньше.
Такой затяжной спад инвестиционных ожиданий наблюдается впервые за всю историю опросов IW.
Исследователи IW предупреждают, что «тем самым кризис в Германии усугубляется».
«Компании страдают от огромного геополитического давления, и без государственных реформ становится все менее вероятным, что многомиллиардные программы правительства будут иметь необходимое влияние», — отмечают в Институте.
Поделиться новостью
Также по теме
Польские аэропорты сокращают международные рейсы
ЕС создаст сеть высокоскоростных железных дорог между европейскими столицами
Румыния планирует сократить количество иностранных работников на 10 тысяч в 2026 году
Страны с самыми большими военными расходами (инфографика)
В Ирландии ограничивают бесплатное проживание украинских беженцев до 30 дней
Болгария, Грузия, Андорра: где находятся лучшие бюджетные горнолыжные курорты Европы