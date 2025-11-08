Каждая третья компания в Германии готовится к массовым увольнениям 08.11.2025, 23:14 — Мир

Каждая третья компания в Германии готовится к массовым увольнениям

Согласно свежему опросу Института немецкой экономики (IW) в Кельне, каждая третья компания в Германии (36%) планирует сокращение рабочих мест в следующем году, тогда как только 18% намерены создавать новые.

Об этом пишет Bild.

Особенно мрачная ситуация в промышленности: в этом секторе о предстоящих увольнениях объявляет 41% предприятий.

Инвестиционные ожидания также на рекордно низком уровне: только 23% компаний планируют в 2026 году вложить больше в новые проекты, тогда как 33% - наоборот, меньше.

Такой затяжной спад инвестиционных ожиданий наблюдается впервые за всю историю опросов IW.

Исследователи IW предупреждают, что «тем самым кризис в Германии усугубляется».

«Компании страдают от огромного геополитического давления, и без государственных реформ становится все менее вероятным, что многомиллиардные программы правительства будут иметь необходимое влияние», — отмечают в Институте.

