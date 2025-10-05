Массовые сокращения в Румынии: тысячи людей остались без работы Сегодня 06:09 — Мир

Массовые сокращения в Румынии: тысячи людей остались без работы

Румынские работодатели провели масштабные сокращения в первой половине 2025 года. Более семи тысяч сотрудников — примерно по тысяче в месяц — остались без работы, показывают официальные данные, представленные Национальным агентством по трудоустройству.

Об этом сообщает Digi24.

Какие отрасли пострадали больше всего

Массовая волна увольнений сильнее всего коснулась автомобильной промышленности. Это мировая тенденция.

Читайте также В США снизилась безработица среди ІТ-специалистов, но рабочие места сокращаются

К примеру, в городе Деж сотни людей могут остаться без работы. Более 200 работников завода, работающего в автомобильной отрасли, будут уволены с октября.

Часть сотрудников уже уведомлена в том, что останутся без рабочего места. Решение было принято на фоне снижения спроса на продукцию этого предприятия.

В пределах уезда Клуж были уволены более трехсот сотрудников. Для тех, кого коснулись увольнения, агентства по трудоустройству предлагают профессиональное консультирование, а также курсы подготовки и переквалификации.

Читайте также Освобождает ли безработица от уплаты алиментов: разъяснение Минюста

Причины увольнений варьируются от финансовых затруднений и закрытия фирм до переноса в другие страны с более низкими налогами.

Уровень безработицы начал расти и достиг почти 3,2%, согласно официальным данным. В настоящее время более 51 тыс. человек получают пособие по безработице, в то время как примерно 200 тыс. безработных не получают финансовой поддержки.

Тенденция носит глобальный характер, и специалисты по подбору персонала предупреждают, что в ближайшее время Румыния может пострадать еще сильнее.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.