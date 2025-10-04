Взносы украинцев в чешский бюджет вдвое превзошли размеры предоставленной помощи Сегодня 13:08 — Мир

Взносы украинцев в чешский бюджет вдвое превзошли размеры предоставленной помощи

За первую половину 2025 года украинские беженцы принесли чешскому бюджету 15 млрд крон (616 млн евро) в виде налогов и взносов. Это в два раза больше, чем государство потратило на их содержание.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Читайте также Цены на жилье в Чехии выросли до исторического максимума

Отмечается, что государственные расходы на гуманитарную помощь, проживание, здравоохранение, образование и другую поддержку украинцев составили 7,6 млрд крон (312 млн евро).

Как менялись взносы и расходы на украинских беженцев в Чехии:

2023 год. Чехия потратила на помощь 22 млрд крон (904 млн евро), а поступления составили 19,4 млрд крон (797 млн ​​евро).

Чехия потратила на помощь 22 млрд крон (904 млн евро), а поступления составили 19,4 млрд крон (797 млн ​​евро). 2024 год. Поступления от украинских беженцев составили 24,8 млрд крон (986 млн евро), тогда как расходы на помощь — 15,5 млрд крон (540 млн евро).

Как отметил министр труда Чехии Мариан Юречко, в настоящее время в Чехии работают 169 тыс. украинских беженцев со статусом временной защиты. Всего на 21 сентября 2025 года в стране насчитывалось 393 843 украинца с таким статусом.

Читайте также Средние зарплаты работников в Чехии выросли быстрее прогнозов

Министр предупредил, что массовый отъезд украинцев может вызвать серьезные проблемы для экономики. В частности, для индустрии, сферы услуг и сельского хозяйства.

По его словам, политики, призывающие беженцев возвращаться домой, рискуют экономическим развитием и благополучием граждан Чехии.

Напомним, в Чехии лидер правопопулистского движения SPD Томио Окамура предложил пересмотреть вид на жительство для всех украинских беженцев — остаться смогут только те, кто работает на непопулярных среди чехов работах. Этот вопрос становится для местных политсил одним из центральных в избирательной кампании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.