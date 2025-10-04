0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Взносы украинцев в чешский бюджет вдвое превзошли размеры предоставленной помощи

Мир
15
Взносы украинцев в чешский бюджет вдвое превзошли размеры предоставленной помощи
Взносы украинцев в чешский бюджет вдвое превзошли размеры предоставленной помощи
За первую половину 2025 года украинские беженцы принесли чешскому бюджету 15 млрд крон (616 млн евро) в виде налогов и взносов. Это в два раза больше, чем государство потратило на их содержание.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Читайте также
Отмечается, что государственные расходы на гуманитарную помощь, проживание, здравоохранение, образование и другую поддержку украинцев составили 7,6 млрд крон (312 млн евро).
Как менялись взносы и расходы на украинских беженцев в Чехии:
  • 2023 год. Чехия потратила на помощь 22 млрд крон (904 млн евро), а поступления составили 19,4 млрд крон (797 млн ​​евро).
  • 2024 год. Поступления от украинских беженцев составили 24,8 млрд крон (986 млн евро), тогда как расходы на помощь — 15,5 млрд крон (540 млн евро).
Как отметил министр труда Чехии Мариан Юречко, в настоящее время в Чехии работают 169 тыс. украинских беженцев со статусом временной защиты. Всего на 21 сентября 2025 года в стране насчитывалось 393 843 украинца с таким статусом.
Читайте также
Министр предупредил, что массовый отъезд украинцев может вызвать серьезные проблемы для экономики. В частности, для индустрии, сферы услуг и сельского хозяйства.
По его словам, политики, призывающие беженцев возвращаться домой, рискуют экономическим развитием и благополучием граждан Чехии.
Напомним, в Чехии лидер правопопулистского движения SPD Томио Окамура предложил пересмотреть вид на жительство для всех украинских беженцев — остаться смогут только те, кто работает на непопулярных среди чехов работах. Этот вопрос становится для местных политсил одним из центральных в избирательной кампании.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems