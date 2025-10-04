0 800 307 555
Lufthansa анонсировала сокращение тысяч работников к 2030 году

Немецкая авиакомпания Lufthansa запланировала сокращение тысяч работников к 2030 году.
Об этом сообщает Tagesschau.
К 2030 году группа Lufthansa планирует сократить около 4 тысяч работников — прежде всего за счет административных офисных должностей, а не людей, непосредственно работающих на рейсах, и прежде всего, в Германии.
Сокращения станут следствием еще большей цифровизации и автоматизации процессов.
Кроме того, группа компаний анонсировала их еще большую интеграцию и централизацию управления, а кроме того — «наибольшую модернизацию флота».
В частности, к 2030 году Lufthansa Group хочет закупить более 230 новых самолетов, из которых сотню — для рейсов дальнего следования.
Обновление флота позволит существенно сократить операционные расходы, так как новые самолеты требуют меньше топлива.
По материалам:
Європейська правда
