Экономические советники президента США Дональда Трампа предупреждают, что затяжная остановка работы федерального правительства может повлечь за собой значительные экономические проблемы, в том числе каждая неделя шатдауна будет стоить экономике Соединенных Штатов до 15 млрд долларов.
Об этом сообщает Politico.
В меморандуме, подготовленном для Белого дома, отмечается, что экономика США может терять по $15 млрд ВВП еженедельно, если правительство будет оставаться частично закрытым.
Месячный «шатдаун» приведет дополнительно к 43 тысячам новых безработных, предупреждают советники. При этом не учтено 1,9 млн федеральных работников, временно отстраненных от работы или работающих без зарплаты; 80% из них проживает в Вашингтонской столичной зоне.
Меморандум планируется направить республиканцам в Конгрессе для формирования единой позиции партии по «шатдауну» и возложению ответственности на демократов.
«Все экономические последствия затяжного правительственного закрытия лежат на сенаторках-демократках, удерживающих федеральное правительство и экономику в заложниках, чтобы обеспечить незаконным мигрантам бесплатную медицинскую помощь», — отметил представитель Белого дома Куш Десай.
Документ также предупреждает о более широких последствиях для экономики и общества: потребительские расходы могут снизиться на $30 млрд, половина — из-за отсутствия зарплаты федеральным работникам, остальные — из-за эффектов для других секторов. При затяжном шатдауне могут возникнуть проблемы с выплатами программ Social Security и Medicare, а также с работой TSA и авиадиспетчеров, которые будут работать без оплаты. Программа поддержки женщин и детей WIC исчерпает финансирование уже в октябре.
Кроме того, рост безработицы, задержки в обслуживании граждан и возможные перебои в работе программ социальной помощи могут влиять на тысячи американцев. Меморандум основан на анализах Goldman Sachs, Fiserv и Федерального резерва.
