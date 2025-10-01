В США начался шатдаун: правительство приостановило работу
В среду федеральное правительство США частично прекратило работу. Причиной послужили глубокие политические противоречия между Конгрессом и Белым домом, которые не смогли договориться о бюджете. Это уже 15-й «шатдаун» с 1981 года, и он может длиться дольше предыдущих.
Об этом сообщает Reuters.
Из-за остановки правительства могут приостановить публикацию отчета о занятости в США, замедлится авиасообщение, остановятся научные исследования, будет задерживаться выплата зарплат военным, а 750 тысяч федеральных работников отправят в отпуск без оплаты. Ежедневные потери оцениваются в 400 миллионов долларов.
Остановка работы правительства началась после того, как Сенат отклонил временный законопроект, позволяющий профинансировать деятельность федеральных учреждений до 21 ноября.
Демократы выступили против документа из-за отказа республиканцев включить в него продление программы медицинских льгот для миллионов американцев, срок действия которой истекает в конце года. Республиканцы настаивают, что этот вопрос следует решать отдельно.
Речь идет о финансировании в размере 1,7 триллиона долларов на нужды правительственных агентств, что составляет примерно четверть общего бюджета США в 7 триллионов долларов. Остальные расходы приходятся на медицину, пенсионные программы и обслуживание государственного долга, достигшего 37,5 триллиона долларов.
Как пишет Bloomberg, правительство остановилось во всем, кроме выполнения критически важных функций, что затронуло сотни тысяч госслужащих и приостановило часть общественных услуг.
Аналитики предупреждают, что если шатдаун продлится три недели, уровень безработицы может возрасти с 4,3% в августе до 4,6−4,7%, ведь работники в отпусках без сохранения зарплаты будут учтены как временно безработные.
Администрация президента может использовать паузу для масштабных увольнений среди федеральных работников. Это может усугубить экономические проблемы и расширить их за пределы самого шатдауна.
Дополнительным ударом станет выход из госсектора около 150 тысяч сотрудников из-за программ отложенных увольнений, связанных с DOGE-инициативой Илона Маска. Вместе с предыдущими волнами досрочных отставок это может спровоцировать рецессию в отдельных регионах, в частности, в Вашингтоне и его пригородах.
Реакция рынков
Финансовые рынки отреагировали сразу. Фьючерсы на американских биржах снизились, золото достигло рекордного максимума, азиатские фондовые индексы колебались. Инвесторы обеспокоены задержкой выхода экономических данных и возможными потерями рабочих мест. Доллар остался возле минимума за неделю по отношению к основным валютам.
Справка Finance.ua:
- самый длинный «шатдаун» в истории США длился 35 дней в декабре 2018-январе 2019 года, тоже во время президентства Трампа. Тогда причиной стало противостояние вокруг финансирования пограничной безопасности.
Поделиться новостью
Также по теме
Ситуация на Запорожской АЭС: МАГАТЭ и ЕС выступили с заявлениями
В США начался шатдаун: правительство приостановило работу
ТОП-5 экспортеров сахара в 2024/25 маркетинговом году
Сентябрьское падение цен — это естественное явление для энергорынка
В Британии ужесточат требования для украинских беженцев — The Guardian
Гетманцев объяснил, какие налоги будут платить таксисты