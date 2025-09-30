0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительству США светит «шатдаун»: причины и последствия

31
Правительству США светит «шатдаун»: причины и последствия
Правительству США светит «шатдаун»: причины и последствия
Уже 1 октября Федеральное правительство США может приостановить работу, пишет weukraine.
Читайте также
Что произошло
Республиканцы и демократы не смогли договориться о плане финансирования на новый бюджетный год.
Последствия
Федеральные служащие могут остаться без зарплаты или быть уволены, национальные парки и музеи закроются, будут сбои в авиасообщении.
Финансирование правительства требует согласия между двумя партиями. И, несмотря на то, что республиканцы контролируют и Палату представителей, и Сенат, они не могут сделать это только своими голосами. Дело в том, что в Сенате для принятия законопроектов требуется не менее 60 голосов, а республиканцев всего 53. Поэтому им нужны голоса демократов.
В чем дело
Две партии хотят принять краткосрочный бюджет, чтобы дать время для полноценного планирования на следующий год.
Но их подходы разнятся:
  • демократы пытаются использовать процесс для получения уступок от республиканцев,
  • а республиканцы отказываются вести переговоры, даже при необходимости в голосах демократов.
Президент Дональд Трамп осложнил ситуацию, отменив встречу с лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером и лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, которая была запланирована на 25 сентября.
«Если его (правительство США — ред.) придется закрыть, то его придется закрыть», — заявил Трамп журналистам, обвинив демократов в возможном «шатдауне».
На сегодняшний день существуют два конкурирующих предложения по финансированию правительства и предотвращению закрытия:
  • Республиканский законопроект предусматривает продление государственного финансирования на текущем уровне до 21 ноября, а также увеличение финансирования безопасности для законодателей после убийства Чарли Кирка.
  • Демократический законопроект предусматривает финансирование правительства до 31 октября и включает несколько положений, которые республиканцы вряд ли примут, в частности, отмену сокращений Medicaid, принятых в «Большом прекрасном законопроекте», и постоянное продление государственных субсидий, поддерживающих Закон о доступной медицинской помощи.
Ранее в этом месяце проект Республиканской партии о финансировании был принят Палатой представителей, но дальше он застрял в Сенате, не набрав необходимых голосов. Демократический документ голосовали только в Сенате, но он провалился.
Место для вашей рекламы
Напомним, американская валюта в понедельник, 29 сентября, упала из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США.
Индекс доллара (показатель, показывающий отношение «зеленого» к шести валютам основных торговых партнеров США) сегодня снизился на 0,22% до 97,90.
Инвесторы обеспокоены угрозой остановки работы правительства США, если Конгресс не примет закон о финансировании до окончания финансового года, который наступит во вторник, 30 сентября. Без этого закона часть правительства прекратит работу уже в среду, 1 октября, — в первый день 2026 финансового года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems