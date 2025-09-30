Правительству США светит «шатдаун»: причины и последствия Сегодня 10:24

Правительству США светит «шатдаун»: причины и последствия

Уже 1 октября Федеральное правительство США может приостановить работу, пишет weukraine

Что произошло

Республиканцы и демократы не смогли договориться о плане финансирования на новый бюджетный год.

Последствия

Федеральные служащие могут остаться без зарплаты или быть уволены, национальные парки и музеи закроются, будут сбои в авиасообщении.

Финансирование правительства требует согласия между двумя партиями. И, несмотря на то, что республиканцы контролируют и Палату представителей, и Сенат, они не могут сделать это только своими голосами. Дело в том, что в Сенате для принятия законопроектов требуется не менее 60 голосов, а республиканцев всего 53. Поэтому им нужны голоса демократов.

В чем дело

Две партии хотят принять краткосрочный бюджет, чтобы дать время для полноценного планирования на следующий год.

Но их подходы разнятся:

демократы пытаются использовать процесс для получения уступок от республиканцев,

а республиканцы отказываются вести переговоры, даже при необходимости в голосах демократов.

Президент Дональд Трамп осложнил ситуацию, отменив встречу с лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером и лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, которая была запланирована на 25 сентября.

«Если его (правительство США — ред.) придется закрыть, то его придется закрыть», — заявил Трамп журналистам, обвинив демократов в возможном «шатдауне».

На сегодняшний день существуют два конкурирующих предложения по финансированию правительства и предотвращению закрытия:

Республиканский законопроект предусматривает продление государственного финансирования на текущем уровне до 21 ноября, а также увеличение финансирования безопасности для законодателей после убийства Чарли Кирка.

Демократический законопроект предусматривает финансирование правительства до 31 октября и включает несколько положений, которые республиканцы вряд ли примут, в частности, отмену сокращений Medicaid, принятых в «Большом прекрасном законопроекте», и постоянное продление государственных субсидий, поддерживающих Закон о доступной медицинской помощи.

Ранее в этом месяце проект Республиканской партии о финансировании был принят Палатой представителей, но дальше он застрял в Сенате, не набрав необходимых голосов. Демократический документ голосовали только в Сенате, но он провалился.

Напомним, американская валюта в понедельник, 29 сентября, упала из-за опасений по поводу возможного прекращения работы правительства США.

Индекс доллара (показатель, показывающий отношение «зеленого» к шести валютам основных торговых партнеров США) сегодня снизился на 0,22% до 97,90.

Инвесторы обеспокоены угрозой остановки работы правительства США, если Конгресс не примет закон о финансировании до окончания финансового года, который наступит во вторник, 30 сентября. Без этого закона часть правительства прекратит работу уже в среду, 1 октября, — в первый день 2026 финансового года.

