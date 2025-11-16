В 2025 году в Украине сократился прирост кафе и ресторанов

0 800 307 555
25
За 2025 год в Украине открылось 13 373 ФЛП, работающих в сфере общественного питания, что на 5% меньше, чем в прошлом году. По данным Единого госреестра, с начала года закрылось 10 645 кафе и ресторанов, поэтому чистый прирост составил всего 2,7 тыс. предпринимателей — вдвое меньше, чем в прошлом году.
Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».
По данным аналитиков, самым активным месяцем для открытий стал сентябрь, когда на рынке появилось 1699 новых заведений.
Лидерами по количеству новых ФЛП в HoReCa стали:
  • Киев — 1693;
  • Днепропетровская область — 1 323;
  • Львовщина — 1 136;
  • Одесщина — 1113;
  • Киевская область — 1 054.
Кто открывает больше всего ФЛП

Как свидетельствует исследование, ресторанный бизнес в Украине — это преимущественно женское дело: 66% новых ФЛП зарегистрировали женщины.
В некоторых областях — Хмельницкой, Кировоградской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской — доля женщин превышает 70%. Ни в одном регионе мужчины не преобладают по количеству новых открытий.

Сколько «живет» рядовой ФЛП в сфере кафе и ресторанов

Половина кафе и ресторанов, закрывшихся в этом году, просуществовали менее полутора лет, а четверть закрытых в этом году ФЛП проработала менее полугода.
«В целом медиана жизни малого и среднего бизнеса в HoReCa — 17 месяцев. Старейший ресторанный ФЛП, прекративший деятельность в этом году, работал еще с 1992-го», — говорится в исследовании.
По данным сервиса Poster, несмотря на меньший прирост новых заведений, выручка кафе и ресторанов выросла на 6%.
Однако посещаемость уменьшилась на 9%, а средний чек вырос на 11%, в основном из-за подорожания продуктов и увеличения расходов на аренду и персонал.
По словам Родиона Ерошека, CEO и соучредителя украинской компании по автоматизации заведений Poster, проблемы отрасли усугубляет отток работников после законодательных изменений в возрасте 18−22 лет и уменьшение покупательной способности населения.
По данным Poster, посещаемость в этом году просела по всей Украине. На примере ТОП-5 крупных городов это выглядит так:
  • Киев — -13%
  • Днепр — -11%
  • Львов — -8%
  • Харьков — -7%
  • Одесса — -6%
Finance.ua
Finance.ua
