В октябре в IT-сфере увеличилось количество ФЛП, но уменьшилось количество компаний (инфографика) 08.11.2025, 08:09

В октябре айтишники зарегистрировали 342 юридических лица, что на 99 меньше, чем было в сентябре.

Об этом пишет DOU, ссылаясь на данные системы YC.Market.

Новые юридические лица в IT-секторе составляют 9,8% общего количества всех субъектов, зарегистрированных в октябре (3494).

Больше юридических лиц появилось в Киеве, а также на Львовщине и Днепропетровщине. Меньше новых регистраций было в Волынской, Ровенской, Житомирской и Донецкой областях.

Также в сентябре закрылось 6 IT-субъектов: по 2 в Киеве и Черкасской области, 1 в Волынской и 1 в Харьковской областях.

Новые IT-ФЛП в октябре

В октябре айтишники зарегистрировали 3338 ФЛП, что на 246 больше, чем было в сентябре. Открытые ФЛП составляют 11,8% от общего количества (28 296). Закрытых ФЛП в октябре было 3262.

Больше всего ФОП, как и юридических лиц, открылось в Киеве, Львовщине и Днепропетровщине. Меньше всего — на Донетчине, Херсонщине и Луганщине.

