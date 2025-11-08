В октябре в IT-сфере увеличилось количество ФЛП, но уменьшилось количество компаний (инфографика)
В октябре айтишники зарегистрировали 342 юридических лица, что на 99 меньше, чем было в сентябре.
Об этом пишет DOU, ссылаясь на данные системы YC.Market.
Новые юридические лица в IT-секторе составляют 9,8% общего количества всех субъектов, зарегистрированных в октябре (3494).
Больше юридических лиц появилось в Киеве, а также на Львовщине и Днепропетровщине. Меньше новых регистраций было в Волынской, Ровенской, Житомирской и Донецкой областях.
Также в сентябре закрылось 6 IT-субъектов: по 2 в Киеве и Черкасской области, 1 в Волынской и 1 в Харьковской областях.
Новые IT-ФЛП в октябре
В октябре айтишники зарегистрировали 3338 ФЛП, что на 246 больше, чем было в сентябре. Открытые ФЛП составляют 11,8% от общего количества (28 296). Закрытых ФЛП в октябре было 3262.
Больше всего ФОП, как и юридических лиц, открылось в Киеве, Львовщине и Днепропетровщине. Меньше всего — на Донетчине, Херсонщине и Луганщине.
