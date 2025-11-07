Как будет выглядеть новый iPhone Air с двойной задней камерой Сегодня 04:43 — Фондовый рынок

Apple работает над вторым поколением iPhone Air, невзирая на провал первого телефона. В сети появились первые подробности о возможном дизайне iPhone Air, который выйдет в 2026 году.

Главным изменением станет появление сверхширокоугольной камеры на 48 Мп, которая дополнит основной модуль 48 Мп, аналогично базовому iPhone 17.

Об этом пишет авторитетный инсайдер Digital Chat Station и делится рендером, демонстрирующим, как выглядит новый тонкий флагман Apple.

По всей видимости, обе камеры будут расположены горизонтально. Apple, как ожидается, придется сильно изменить компоновку деталей, чтобы добавить вторую камеру. Как это отразится на аккумуляторе и толщине, неизвестно.

iPhone Air, помимо прочего, ругают за единственную заднюю камеру, которая для 2025 года и ценника в $1000 звучит как шаг назад. Несмотря на маркетинговые заявления Apple, программная обрезка сенсора не может заменить универсальность, которую дают отдельные модули.

По слухам, следующее поколение iPhone Air сохранит 6,5-дюймовый экран с кадровой частотой 120 Гц и ультратонкий корпус. А однокристальная система A20 Pro обещает заметный прирост производительности и эффективности.

Между тем, китайские бренды тоже стараются не отставать и выпускают свои тонкие устройства. К примеру, в октябре Motorola выпустила дешевого конкурента iPhone Air и Galaxy S25 Edge с мощной батареей.

